'Dune: Awakening' lleva la guerra del agua a Arrakis con su última actualización gratuita

Uno de los mayores retos en los juegos de supervivencia online está en mantener el interés a largo plazo. En esa línea, la semana pasada Funcom lanzó la actualización gratuita 1.4 y el DLC de pago 'The Water Wars' para ‘Dune: Awakening’, que incorporan nuevas zonas, misiones y recompensas vinculadas al universo creado por Frank Herbert y a la adaptación cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve.

Nuevos conflictos

Aunque esta actualización es importante, el juego ya ha recibido varios cambios desde su estreno para mejorar y ampliar la supervivencia en Arrakis. Ahora, la versión actualizada ofrece aún más formas de jugar, con actividades para jugadores avanzados, zonas nuevas y más presencia de los Water Shippers, el grupo ligado al comercio del agua.

Wind Pass y The Old Quarry

‘Wind Pass’ es una de las incorporaciones más importantes de esta actualización gratuita. Este antiguo centro tecnológico de los Harkonnen se ha convertido, pasado el tiempo, en un gran punto de comercio de agua. Ahora está bajo control de los Water Shippers y suma nuevas rutas, misiones y recompensas ligadas al sistema Landsraad.

La actualización también añade ‘The Old Quarry Testing Station’, una estación experimental imperial donde los jugadores podrán enfrentarse a la Dra. Jalanta, una nueva amenaza de Arrakis. Tanto la estación como sus enemigos están orientados a jugadores avanzados, con combates más exigentes y un reto adicional para los que ya han superado las zonas más peligrosas del planeta. Estas dos zonas se acompañan de cinco misiones de ‘Landsraad’ y más contenido dirigido a perfiles avanzados, una demanda recurrente entre los jugadores que ya habían recorrido buena parte de Arrakis.

Servidores propios

La actualización 1.4 también cuenta con una de las características más esperadas por parte de los jugadores: la implementación de servidores propios. Aunque se encuentra en una fase inicial, el estudio se ha comprometido a seguir puliendo esta opción, que permitirá que cada grupo tenga el control de su propia versión de Arrakis. Puede resultar útil para grupos que quieran jugar en un mapa más controlado y adaptado a su forma de jugar. Los servidores propios todavía están en una fase inicial, pero abren la puerta a partidas más flexibles.

The Water Wars

La actualización llega acompañada de 'The Water Wars', un DLC de pago centrado en los Water Shippers. Quien lo compre recibirá nuevos objetos de construcción, elementos decorativos y cosméticos inspirados en esta facción. Es contenido opcional y, como ocurre con otros DLC del juego, no altera la jugabilidad ni ofrece ventajas durante la partida. El paquete también completa el Pase de Temporada incluido en las ediciones Deluxe y Ultimate.

Evento para jugadores

Aquellos que decidan volver al juego se encontrarán también con un nuevo evento llamado 'Secrets of the Water Shippers', que anima a completar diferentes misiones en las dos nuevas zonas, ‘The Old Quarry Testing Station’ y ‘Wind Pass’, para desbloquear recompensas. Como incentivo, si se alcanzan todos los objetivos, los jugadores desbloquearán dos variantes especiales de armas, la ‘Vivisectionist's Bone Saw’ y la ‘Asteroid Harvester Maula Pistol’.

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Conclusiones

La actualización 1.4 amplía las actividades disponibles con nuevas zonas, misiones, recompensas, el evento temporal y la llegada de servidores propios, en un juego que sigue creciendo meses después de su estreno. En definitiva, con 'The Water Wars', Funcom añade motivos para volver al desierto, especialmente para los jugadores que ya han alcanzado las zonas más exigentes de Arrakis.