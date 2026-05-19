Switch 2 tiene un truco para mejorar el rendimiento de algunos juegos

Algunos juegos de Nintendo Switch 2 pueden funcionar de manera más estable mediante un recurso tan inesperado como activar GameChat. No se trata de una solución universal ni de una mejora garantizada para todo el catálogo, pero las pruebas de Digital Foundry apuntan a un comportamiento curioso en varios títulos de Capcom desarrollados sobre RE Engine, entre ellos ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’ y el reciente ‘Pragmata’.

Mejor rendimiento con GameChat activo

La explicación está en cómo responde el motor cuando la aplicación se abre en su tamaño de ventana más pequeño. En condiciones normales, activar una función de chat de voz o vídeo debería consumir recursos y alterar el rendimiento. De hecho, Digital Foundry señala que en algunos juegos ocurre precisamente esto, ya que la presencia de varias ventanas puede reducir la tasa de imágenes por segundo. Sin embargo, en ciertos títulos de Capcom pasa lo contrario.

Pragmata – Nintendo Switch 2

En ‘Pragmata’, por ejemplo, las pruebas recogidas por Notebookcheck indican que el juego puede pasar de unos 54 fotogramas por segundo a 60 al usar la aplicación en su formato más reducido. En otras secuencias, la tasa sube de 47 a 58 o 60 fotogramas por segundo según el tamaño de la ventana, mientras que en ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’ también se observa una mejora, de 50 a 60 fotogramas por segundo.

Más estabilidad a cambio de resolución

La mejora tiene su contrapunto, porque se consigue a costa de la resolución y eso se traduce en que el juego reduce el número de píxeles para aliviar la carga gráfica. En el caso de ‘Pragmata’, el título puede bajar hasta 360p al usar la ventana más pequeña de GameChat, frente a los 540p habituales en modo televisor, mientras que el tamaño medio dejaría la resolución en torno a 432p.

Por ahora, ni Nintendo ni Capcom han ofrecido una explicación oficial sobre este comportamiento, así que lo tomaremos como una especie de curiosidad técnica limitada a casos concretos. Puede ser útil si buscas una tasa de imágenes más estable, pero no sustituye a un parche ni funciona igual en todos los juegos. En la mayoría de títulos, la función puede incluso empeorar el rendimiento, así que lo más prudente es probarlo caso por caso.

Switch 2 GameChat Boosts

Nintendo Switch 2 será más cara en Europa

Esta curiosidad se intercala con las novedades referentes a la subida de precio prevista para la consola en Europa, que a partir del 1 de septiembre de 2026 asumirá una subida de 30 euros. El nuevo precio de venta al público comunicado por Nintendo queda así:

Antes, 469,99 euros

A partir del 1 de septiembre de 2026, 499,99 euros

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De esta forma, Nintendo Switch 2 entra en la misma corriente de encarecimiento que atraviesa buena parte del mercado de consolas y elevará su precio oficial en el viejo continente justo antes del tramo final del año, una época en la que suelen crecer las compras de hardware.