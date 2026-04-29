MotoGP 26 firma una de las entregas más completas de la licencia en los últimos años

Con ‘MotoGP 07’ como primer contacto y ‘MotoGP 13’ iniciando su etapa contemporánea al frente de la licencia, Milestone S.r.l. acumula casi dos décadas de relación con la licencia deportiva, un vínculo que ha convertido al estudio italiano en todo un referente entre los asiduos al simulador del principal campeonato mundial de motociclismo de velocidad.

Pero esta temporada llega con algún matiz importante y, tras el regreso del divertido ‘Screamer’ en su faceta más arcade, esta entrega de ‘MotoGP 26’ aprovecha parte de las lecciones extraídas por el estudio en ese terreno y las combina con su experiencia en la simulación deportiva de corte realista para plantear dos vías diferenciadas que se reparten entre una variante Arcade más accesible y amable para jugadores con menos rodaje, y una experiencia Pro más exigente y fiel a la simulación sobre dos ruedas.

Con varias mejoras orientadas al realismo, la duda surge pronto. ¿Es ‘MotoGP 26’ un buen punto de inicio para alguien que se inicia en la licencia sin perder atractivo para los jugadores más veteranos? ¿Estamos ante un año revolucionario para la serie? Ajústate el casco y no pierdas detalle.

Una temporada más abierta

Si no tienes mucha experiencia con juegos de este tipo, pero te gusta el campeonato y te apetece vivir las carreras de forma más personal, la entrega de este año acoge bastante bien a los nuevos pilotos. Nada más empezar, el nuevo formato permite escoger entre Pro y Arcade y, en caso de elegir esta segunda vía, también puedes activar varias ayudas que permiten familiarizarse antes con el pilotaje.

MotoGP 2026. / Cedida

Por fortuna, gracias a la regulación de la dificultad de la IA rival, puedes encontrar un término medio entre una prueba demasiado sencilla y esa sensación tan poco agradable de ver al resto de la parrilla escaparse sin remedio. A todo ello se suman opciones de accesibilidad, como frenada automática, ayuda en curvas cerradas, trazada ideal y rebobinado para corregir un error o un accidente retomando la acción unos segundos antes.

Dificultad adaptable

Todo lo anterior se apoya en sistemas de IA neuronal ya empleados en entregas anteriores, que se encargan de gestionar una dificultad adaptable configurada para adecuar la carrera al nivel del piloto. Ya en nuestros primeros pasos en la campaña individual, el sistema se mostró bastante más acogedor de lo esperado y, aunque hay que cogerle el tacto a la moto, calcular bien la frenada e interpretar cómo responde en cada tramo del circuito, nunca llega a provocar la sensación de estar ante una simulación áspera o reservada tan solo a pilotos expertos. Incluso cuando cometes errores en clasificación o durante las carreras principales, el formato deja margen para corregir, aprender y ganar confianza vuelta a vuelta de forma natural.

En la práctica, activé los equipos de apoyo para mantenerme en pista con mayor seguridad en varios Grandes Premios, y esa combinación terminó funcionando muy bien a la hora de reducir la tensión inicial sin restar interés a la competición. En lugar de asumir que la derrota está asegurada, es sencillo encontrar una curva de aprendizaje razonable, con una estructura que permite mejorar poco a poco y adaptar la dificultad sin perder la sensación de estar compitiendo de verdad.

MotogGP 2026. / Cedida

Estado de forma en tiempo real

Las valoraciones dinámicas de los pilotos aportan una conexión interesante con la temporada real, ya que el rendimiento de la parrilla modifica la forma en que cada corredor rinde en pista mediante cambios en los Riders Ratings que influyen en el comportamiento de cada corredor dentro de la pista. No es una función que cambie por completo la forma de pilotar, pero sí ayuda a que el campeonato virtual parezca más orgánico con el paso de las semanas, especialmente si sigues la competición oficial y te gusta comprobar como el estado de forma de cada piloto se traslada al juego.

Camino a la victoria

Este año, el modo trayectoria se sitúa entre los principales alicientes para jugar en solitario a ‘MotoGP 26’, con una carrera que permite competir en Moto3, Moto2 y MotoGP, crear un corredor o ponerse en la piel de una estrella real del campeonato, para completar temporadas mientras avanzas dentro del paddock. La temporada se divide en actos, con objetivos concretos, como demostrar tu superioridad o familiarizarte con el equipamiento de un fabricante determinado. También puedes elegir un rival al que igualar o superar, y labrar tu propio destino dentro del paddock.

Con todos los circuitos oficiales de la temporada, en esta variante puedes disputar solo las carreras principales de cada Gran Premio, renunciando a una posible pole position y partiendo en el fondo de la parrilla, o pelear por una mejor salida mediante sesiones previas. La duración de los fines de semana también se puede configurar, de manera que es posible elegir el número de vueltas y el tiempo de entrenamientos. A ello se suman relaciones entre pilotos y equipos, ruedas de prensa y gestión del estado competitivo, un conjunto con contenido suficiente como para abarcar muchas horas de juego.

Multijugador y modo Race Off

Además del modo trayectoria, en el apartado Race Off puedes esperar pruebas de Motard, Flat Track y Minibikes, junto a eventos con motos de serie vinculadas a fabricantes concretos. Esta parte amplía la propuesta sin quebrar con el espíritu del campeonato, ya que se mantiene la evolución como piloto, pero lo lleva a disciplinas distintas en tres circuitos originales, Canterbury Park, Borgo Caselle y Mont Lagard. También se incorpora una colección de cartas coleccionables, ligada a pilotos y trazados, que se obtienen al completar objetivos en distintos modos y aportan un incentivo adicional para seguir jugando en paralelo a la temporada principal y a los espacios multijugador.

Precisamente, en ‘MotoGP 26’, puedes probar con carreras online, en parrillas de hasta 22 pilotos con matchmaking mejorado y crossplay completo, aunque esta función queda fuera de Switch y Switch 2. A ello se suman la pantalla dividida y los editores gráficos, que permiten personalizar cascos, números y vinilos, además de compartir creaciones en modo multiplataforma cuando la versión lo permite.

Más realismo en pista

La novedad más relevante de este año en la respuesta sobre la moto se introduce mediante la tecnología Rider-Based Handling, que da mayor protagonismo al movimiento del piloto y consigue que el control en curva dependa tanto de la respuesta de la máquina como de la posición del cuerpo, a través de animaciones más naturales y una sensación más creíble.

En la parte gráfica, ‘MotoGP 26’ ofrece unas representaciones muy solventes, con circuitos recreados con precisión, buen trabajo de iluminación y una sensación de velocidad que funciona especialmente bien cuando la cámara se acerca a la moto y el trazado empieza a exigir frenadas precisas.

Sonido y doblaje

Por su parte, el sonido da más cuerpo a la experiencia, con motores con un rugido convincente, cambios de marcha y un ambiente de carrera que sirve para recrear la tensión de cada salida, adelantamiento o caída. La mezcla funciona mejor cuando hay tráfico en pista, porque permite percibir el resto de máquinas cerca, entradas algo agresivas y momentos de presión. En un juego de motociclismo, es algo que termina por resultar relevante, y aquí ofrece un resultado muy solvente especialmente porque ‘MotoGP 26’ llega con soporte de audio completo en español.

MotoGP 26 - Launch Trailer

Conclusiones

‘MotoGP 26’ es una entrega muy recomendable para empezar en la licencia, pero también tiene argumentos de sobra para convencer a jugadores con más experiencia. Las ayudas facilitan la entrada de nuevos pilotos y la experiencia Arcade permite aprender sin demasiada presión, pero su variante Pro mantiene una simulación exigente para aquellos ansiosos por un pilotaje realista.

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A esto se suma un modo trayectoria muy competente, cantidad de contenido complementario, opciones multijugador, personalización y un apartado audiovisual en un buen rango. Con esta equilibrada combinación entre accesibilidad, realismo y contenido, ‘MotoGP 26’ plantea una de las entregas más completas de la franquicia.