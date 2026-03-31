Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lunes SantoCostalero atendidoPueblosRemedio de ÁnimasVía CrucisSentenciaLa EstrellaPresentaciónLa MercedGuía Martes SantoS. Santa CórdobaGuía S. Santa
instagramlinkedin

¿Cuánto costarán PS5, PS5 Pro y Portal a partir de abril de 2026? Consulta los nuevos precios

El incremento entrará en vigor esta semana y afectará a las PS5 con lector, PS5 Digital, PS5 Pro y PlayStation Portal

Una imagen de la PlayStation 5.

Una imagen de la PlayStation 5.

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Esta semana, oficialmente entran en vigor en Europa los nuevos precios de PS5 y PlayStation Portal, tras el inesperado aumento anunciado por Sony hace tan solo unas horas. En este sentido, a partir del jueves 2 de abril de 2026, estos serán los precios de venta al público recomendados en Europa.

A partir de la fecha indicada, el modelo de PlayStation 5 Standard Edition Slim, PS5 Slim Digital Edition, PS5 PRO y PlayStation Portal tendrán los siguientes precios en Europa, también en España:

-       PS5 Slim Edición Estándar: 649,99 €

      PS5 Slim Edición Digital: 599,99 €

-       PS5 Pro: 899,99 €

-       PlayStation Portal: 249,99 €

Como puedes comprobar, PS5 Slim con lector de discos ópticos sube unos 100 euros. PS5 Slim Digital y PS5 Pro también aumentan en esa misma cantidad, mientras que PlayStation Portal lo hace en 30 euros.

Noticias relacionadas y más

Incremento generalizado

No es la primera subida de precio de PS5. En abril de 2025, Sony ya elevó en Europa el precio recomendado de PS5 Digital Edition, mientras que PS5 con lector se mantuvo sin cambios en aquel momento. En el anuncio oficial de finales de marzo de 2026, la compañía atribuye esta nueva revisión a los condicionantes del contexto económico global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
  2. Guía del Lunes Santo en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
  3. Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
  4. El Gobierno prepara la licitación para mejorar el embarque de los trenes de alta velocidad en la estación de Córdoba
  5. Un motorista muere en Córdoba y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea
  6. Semana Santa de Córdoba 2026, en directo | Minuto a minuto del Lunes Santo: horarios, itinerarios y última hora de las cofradías
  7. El comercio de cercanía de Córdoba vive un momento de cierta estabilidad con una elevada ocupación de los locales
  8. La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'

Éxito rotundo de las Jornadas FP Dual Soldadura en Dos Torres

Éxito rotundo de las Jornadas FP Dual Soldadura en Dos Torres

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

El precio de la vivienda en alquiler sube en Córdoba un 7,7% en un año

El precio de la vivienda en alquiler sube en Córdoba un 7,7% en un año

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Cruz Roja Córdoba reparte electrodomésticos y material sociosanitario a familias afectadas por las inundaciones

Cruz Roja Córdoba reparte electrodomésticos y material sociosanitario a familias afectadas por las inundaciones

El algoritmo de un solo hombre: cómo Elon Musk convirtió X en un arma política

El algoritmo de un solo hombre: cómo Elon Musk convirtió X en un arma política

Un estudio del NEJM vincula a grandes corporaciones con la expansión global de las enfermedades crónicas

Un estudio del NEJM vincula a grandes corporaciones con la expansión global de las enfermedades crónicas

La empresa de Montilla Casknolia revalida en Londres el título de Mejor Tonelería del Mundo

La empresa de Montilla Casknolia revalida en Londres el título de Mejor Tonelería del Mundo
Tracking Pixel Contents