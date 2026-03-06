El nuevo Castlevania: Belmont's Curse no es lo que estás esperando, advierte Konami

La participación de Motion Twin y Evil Empire, dos desarrolladores ligados a 'Dead Cells', había despertado dudas entre una parte de los jugadores sobre el camino que tomará 'Castlevania: Belmont's Curse'. Sin embargo, Konami ha querido precisar que los seguidores de toda la vida de la franquicia no deberían preocuparse por que la entrega se convierta en un roguelike.

Estructura tradicional

Según recoge The Verge, Tommy Williams, uno de los responsables de Konami, asegura que el nuevo título seguirá una estructura tradicional. Si atendemos a las referencias del directivo, ‘Castlevania: Belmont's Curse’ se habría planteado como un juego de acción y exploración en 2D donde los jugadores podrán explorar libremente mapas extensos y complejos. Es decir, el título no será un regreso completo al planteamiento más clásico de la serie, caracterizado por niveles lineales y plataformas, pero se acercará a estas fórmulas. En todo caso, la casa de entretenimiento japonesa prefiere no catalogarlo, por ahora, como un roguelike ni como un roguelite.

Castlevania: Belmont's Curse gameplay / Konami

Belmont's Curse guarda muchos secretos

Así, la entrega anunciada durante la última edición del evento digital State of Play, no tendrá la estructura de ‘Dead Cells’, aunque sí compartirá algunas similitudes con el anterior trabajo del estudio. Parte de ese parentesco se percibirá principalmente en la forma en que se articulará el combate y el uso frecuente de pasajes centrados en plataformas.

Al mismo tiempo, Konami mantiene en secreto muchos de los elementos centrales del juego, aunque sí ha adelantado parte de su premisa, como, por ejemplo, que jugaremos como el sucesor de Trevor Belmont en su lucha contra hordas de no muertos en el París de 1499. Sin embargo, aún no se ha revelado el nombre del protagonista, ni conocemos detalles sobre cómo se abordará el regreso del temible Drácula.

¿Cuándo se lanzará Castlevania: Belmont's Curse?

Por el momento el título aún no tiene fecha de lanzamiento establecida, tan solo ha trascendido la intención de publicarlo para PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S y PC a través de Steam en 2026.

Castlevania: Belmont‘s Curse – Tráiler

En todo caso, este capítulo inédito de la franquicia ‘Castlevania’ vuelve a reflejar el interés de Konami por recuperar algunas de sus licencias más veteranas. En este sentido, previamente también se han reactivado otras sagas históricas como ‘Metal Gear’ y ‘Silent Hill’ con un éxito razonable.