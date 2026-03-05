007 First Light explica por qué su James Bond es diferente al de las películas

‘007 First Light’ ha recibido un nuevo vídeo entre bastidores, que esta vez se centra en cómo el estudio construyó la historia que da origen a James Bond. El episodio forma parte de la serie “Beyond the Light”, una iniciativa de IO Interactive que abre las puertas de la producción para mostrar el proceso creativo del juego.

Creación de personajes

La desarrolladora de ‘Hitman’ y Amazon MGM ofrecen un vistazo al proceso de creación de ‘007 First Light’ a través de un episodio que pone en primer término a los personajes del juego y a los creativos que los ha traído a la vida. Gran parte de la explicación la proporciona el director de cinemáticas y narrativa Martin Emborg, que inmediatamente asume la responsabilidad de contar la historia del origen de un personaje que no ha decaído durante más de 60 años, con todo el bagaje que eso conlleva.

007 First Light gameplay / IO Interactive

“Hacer una historia de origen para algo como Bond es un reto muy interesante: tomar las cualidades esenciales del personaje que la gente ha conocido y amado durante más de 60 años. Pero entonces, ¿cómo llegó allí? ¿Cómo se convirtió en este tipo sofisticado y sabelotodo? ¿Cuál es el camino para llegar allí? Y con suerte, el viaje y sus orígenes deberían sorprender, o al menos intrigar, a la gente, para que no simplemente entre por la puerta y diga: "Bueno, empecemos". Hay un viaje, hay un arco de personaje que debe recorrer”, comenta Emborg

Un Bond más hablador

En comparación con el Bond de la pantalla y los libros, llama la atención cuánto habla este joven aspirante a 00. Emborg lo atribuye a dos factores. En primer lugar, el medio y la edad del protagonista. En el cine, un corte resuelve la transición entre escenas. En el título, el jugador acompaña a Bond en todo momento y entra en cada edificio con él, escucha sus comentarios y participa en situaciones en tiempo real.

“Tradicionalmente, Bond es un hombre de pocas palabras. En nuestra versión, habla mucho más, en parte por su juventud, pero también por el medio. No pasamos a la siguiente secuencia de acción; estás con él. Entras al edificio con él, así que habrá mucha conversación, muchas perspectivas. A veces es bastante divertido; después de todo, siempre es más divertido saltar por la ventana cuando alguien te dice que no lo hagas”, comenta el responsable de la narrativa.

007 First Light cinemática / IO Interactive

Moneypenny y el círculo de Bond

La reinterpretación de Moneypenny también sorprende, porque en esta versión deja de ser una figura secundaria para convertirse en una analista de campo activa. En la práctica, estará al tanto de Bond durante las misiones, algo que se traduce en más tiempo en pantalla y muchas interacciones entre ambos personajes.

“Algo que es muy diferente entre los libros y las películas es que, en nuestra versión, Moneypenny es analista de campo, así que estará al tanto. Así, pasas mucho más tiempo con Moneypenny y hay mucha más conversación entre ella y Bond”, explica Emborg.

Beyond the Light Episode 2 - Cast & Character Dev Diary

¿Cuándo se publica 007 First Light?

El título que reimagina la historia de James Bond tiene previsto su lanzamiento el 27 de mayo de 2026 para PC, PS5, Xbox Series X|S y Switch 2. Para desarrollar el proyecto IO Interactive presenta una historia de origen completamente original de un joven James Bond sobre un formato de acción y aventuras en tercera persona que combina las mecánicas de sigilo y acción características de la casa de entretenimiento europea.