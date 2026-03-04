Highguard cierra y la aventura llega a su fin algo más de seis semanas después de su debut

El ciclo de vida de ‘Highguard’ ha sido realmente breve. Wildlight Entertainment ha confirmado que los servidores del juego se cerrarán el 12 de marzo de 2026, poco más de un mes después de su lanzamiento oficial el 26 de enero para PS5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. El estudio lo anuncia mediante un mensaje publicado en redes sociales en una publicación de la cuenta oficial del juego.

Otro caído entre los juegos como servicio

Desde su presentación durante The Game Awards 2025, el proyecto había generado dudas desde el primer momento, especialmente por apostar por el modelo de juego como servicio en un mercado cada vez con más títulos disputándose el mismo espacio. Aun así, tras su lanzamiento, se publicaron algunas valoraciones iniciales positivas y llegó a superar los 2 millones de jugadores registrados. Pero al final, la falta de una comunidad sólida y amplia ha lastrado las ambiciones del formato.

No obstante, en la nota, el estudio agradece a la comunidad su apoyo, los comentarios y el contenido creado durante las últimas semanas. Según el equipo, a pesar de la implicación del equipo y de los primeros registros de actividad, no consiguieron establecer una base de usuarios sostenible que garantizara un apoyo al formato a largo plazo. Por tanto, el cierre era inevitable.

¿Cuándo cierra definitivamente Highguard?

Los servidores permanecerán activos hasta el 12 de marzo y eso permite a los jugadores poco más de una semana para disfrutar de las últimas partidas. Como despedida, el desarrollador también confirma la distribución de una última actualización que incluye un nuevo personaje jugable, una nueva arma, árboles de habilidades adicionales y progresión de nivel de cuenta.

Noticias relacionadas

Highguard – Tráiler

Una enfermedad contagiosa

El fin de ‘Highguard’ es otro ejemplo de una tendencia que se repite en el sector con demasiada frecuencia. Tras ‘Concord’, ‘XDefiant’ o ‘Resident Evil Re:Verse’, por citar solo algunos casos, el cierre prematuro de este nuevo shooter, que realmente es un juego con una calidad razonable, pone de manifiesto el difícil panorama para los lanzamientos centrados exclusivamente en el servicio en vivo. En un mercado rendido a unos pocos gigantes, atraer y mantener una comunidad estable se ha convertido en un problema cada vez más difícil de superar.