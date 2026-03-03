Videojuegos
League of Legends: Reunimos y ordenados toda la información sobre el First Stand de Sao Paulo
El torneo que inaugura el calendario de esports en LoL reúne a campeones de diferentes regiones del mundo
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
El First Stand Tournament da la bienvenida a la temporada anual de esports en ‘League of Legends’ (LoL), enfrentando a equipos de cada región en una competición que ha sido diseñada para fomentar la rivalidad entre las regiones, mostrar estrategias novedosas y establecer el marco para el resto del año.
Horarios para seguir el First Stand
Arranca una temporada nueva. Es decir, el metajuego no ha sido explorado y esto quiere decir que el FST no se ha planteado para ser cauteloso. Es el momento para poner a prueba tácticas inesperadas y experimentar con jugadas intrépidas. Todo esto se reúne en torno a la cita que tendrá lugar del 16 al 22 de marzo en el Riot Games Arena de Sao Paulo, Brasil y que podremos seguir en estos horarios.
Group Stage (16 - 20 de marzo): 14:00 (horario peninsular)
Knockout Stage (21 de marzo): 14:00 (horario peninsular)
Knockout Stage - Final (22 de marzo): 14:00 (horario peninsular)
Estos son los equipos que han conseguido una plaza en el FST 2026:
CHINA - LPL
Clasificatorias el 4 de marzo
Clasificatorias el 7 de marzo
COREA - LCK
Gen.G (GEN)
BNK FearX (BFX)
EUROPA - LEC
G2 Esports (G2)
NORTEAMÉRICA - LCS
LYON (LYON)
APAC - LCP
Team Secret Whales (TSW)
BRASIL - CBLOL
LOUD (LOUD)
Bases del formato
El First Stand tendrá dos fases segmentadas en Group Stage y Knockout Stage. Cada partida será al mejor de cinco, garantizando una adaptación más profunda, más momentos de tensión máxima y una demostración visible al inicio de la temporada de la identidad de cada región y el talento de sus jugadores.
Recompensas de visionado
First Stand se dirige a Sao Paulo, pero se podrán conseguir recompensas sin importar desde dónde lo veas. Para ello debes seguir la retransmisión en directo en LoLEsports e iniciar sesión con el ID de Riot para obtener recompensas a lo largo del torneo.
Todos los suscriptores de Twitch a los canales participantes durante el First Stand también recibirán premios como emoticonos para el chat personalizados, medallas y visualización sin anuncios.
Senna Sabuesos de guerra
Del 18 de marzo al 15 de abril Riot ha prometido que compartirá una parte de los beneficios de Senna Sabuesos de guerra y los paquetes de aspectos/chromas relacionados con los equipos de esports de ‘LoL’. Puedes hacerte con él a modo de aspecto independiente, como paquete de set de bordes o un paquete de chromas. También habrá chromas individuales.
First Stand 2026 - League of Legends
Costreamers
Vuelven los costreamers para el FST 2026. Este año estarán en persona en el FST, con la participación de comentaristas locales y retransmisión en directo durante varias fases del evento. Desde aquí animamos a que todos los equipos profesionales que se clasifiquen celebren sus propias retransmisiones oficiales de equipo durante el torneo que mejorará la experiencia para los fans. Para no perderse nada, puedes acceder al Hub de Co-streamers de OperaGX que ofrece un directorio interactivo que muestra todos los canales oficiales con opciones de filtrado por idioma.
