Nos anticipamos al cruce de Magic: The Gathering con Las Tortugas Ninja en Más Allá del Multiverso

El juego de cartas coleccionables ‘Magic: The Gathering’ lleva creando mundos desde hace más de 30 años y sigue ampliando su catálogo de acuerdos y variedades temáticas. Es innegable que las colecciones ‘Más Allá del Multiverso’ han cambiado, en buena medida, la forma en la que entendemos el clásico juego de cartas. Diseñado como un experimento puntual en colaboración con algunas franquicias muy conocidas, al final ha terminado por consolidarse como una parte importante del conjunto del juego. Aun así, pocos cruces han despertado tanto interés como la llegada de las Tortugas Ninja (TMNT). No sorprende, ya que ambos universos comparten una estética y una identidad que combinan bien con la complejidad mecánica de Magic.

Mecánicas y jugabilidad con espíritu de videojuego

Nos hemos anticipado a su salida, prevista oficialmente para el 6 de marzo de 2026, (llega el 3 de marzo a MTG Arena) y os podemos asegurar que la intención del set no se limita precisamente a aplicar ilustraciones de las Tortugas en cartas ya existentes. Wizards ha preparado esta colección para que cada carta, desde el personaje más secundario hasta el villano principal, traslade con cuidado décadas en la historia de la franquicia.

El set consigue trasladar la sensación de los clásicos videojuegos al formato de cartas, pero no funciona como una expansión estándar, más bien propone partidas cooperativas poco habituales en Magic. Para ello, el concepto de “Turtle Power” está presente en todo el diseño. Está en las sinergias entre cartas y también en la estructura de los propios productos. El diseño pretende que el jugador perciba que el éxito depende del trabajo en equipo, algo fundamental en el universo de las Tortugas Ninja. Con estas reglas, Commander se acerca a una dinámica más cooperativa.

Flexibilidad en cinco colores

El mazo de Commander es, en la práctica, la pieza central de la línea si te decantas por el juego social. Convertirlo en un mazo pentacolor, con acceso a los cinco colores de Magic, es arriesgado, pero también muy razonable dentro de la propuesta, ya que permite incluir prácticamente cualquier carta temática sin limitaciones de color.

Lo más útil es el sistema de comandantes intercambiables. El mazo incorpora a Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo, además de un quinto personaje que actúa como núcleo del equipo. Gracias a la mecánica de “Partners”, puedes elegir qué combinación de tortugas liderará el mazo en cada partida. Con ello, el mazo incrementa la rejugabilidad permitiendo modular el estilo de juego, desde una propuesta más agresiva con Raphael hasta una línea centrada en artefactos con Donatello.

Experiencias Team-Up y Draft Bundle

Wizards también ha querido experimentar con nuevos formatos. El “Team-Up”, por ejemplo, se ha diseñado para entre dos y cuatro jugadores modificando las reglas tradicionales. En lugar de enfrentarse entre sí, los jugadores cooperan contra un “Mazo de Enemigos” automatizado. Este incluye 11 jefes finales, entre ellos Shredder y Krang, y 17 cartas de evento que alteran el campo simulando oleadas de enemigos. En la práctica, tiene un aire de juego de mesa cooperativo integrado dentro de Magic.

Por su parte, el “Draft Bundle” presenta una versión más manejable del formato Draft en entornos más reducidos. Con 12 sobres de juego y un sobre de coleccionista como incentivo, está pensado para grupos de cuatro personas. Es una respuesta directa para grupos interesados en disfrutar del Draft con amigos sin necesidad de adquirir una caja completa.

El “Pizza Bundle” de coleccionismo

Hablando de cajas. Ninguna colaboración con las Tortugas Ninja estaría completa sin una referencia a su comida favorita. Con esto en mente, el “Pizza Bundle” se presenta en un conjunto que imita los clásicos envases de pizza para llevar e incluye las “Pizza Lands” de arte completo, donde cada tierra representa una porción con distintos ingredientes.

En el apartado técnico, el set introduce el tratamiento “Sewer-Grime Foil”, que aplica a las cartas un acabado mate selectivo en zonas concretas para simular la textura del asfalto y las alcantarillas de Nueva York. El efecto resulta especialmente llamativo en las cartas del Clan del Pie, donde el brillo se concentra en armas y ojos, creando un contraste más oscuro y marcado. Además, la carta legendaria del Maestro Astilla incorpora una variante “Mentor Showcase”, con un arte que se expande hacia los bordes y genera una ligera sensación de profundidad.

Estética, Kevin Eastman y Pixel Art

El apartado visual es uno de los grandes atractivos de la colección. Las “Borderless Headliner Cards” cuentan con ilustraciones originales de Kevin Eastman, co-creador de las Tortugas, e incluyen un sello brillante con su firma, lo que las convierte en piezas especialmente codiciadas. Para el público que creció en los salones recreativos, las “Borderless Pixel Cards” presentan ilustraciones de Kirokaze con una tipografía inspirada en los videojuegos de 8 y 16 bits.

La Gran Manzana se traslada al Multiverso

El set también trabaja la parte narrativa y para ello han contado con mucho más que la presencia de los cuatro protagonistas. Puedes esperar personajes como April O’Neil, Casey Jones y el Maestro Astilla, que cuentan con habilidades que reflejan su papel dentro de la historia. Por ejemplo, Astilla funciona como mentor potenciando criaturas más jóvenes, mientras que Casey Jones aporta una agresividad ligada al uso de equipos. Además, las cartas de “Escena”, que al unirse forman una ilustración panorámica de Nueva York, aportan un aliciente para coleccionistas.

Conclusión

‘Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles’ propone una combinación de elementos que trasciende el abrazo comercial entre dos licencias. Ambos se lo plantean como una especie de homenaje a unas franquicias con muchas generaciones a sus espaldas, respetando tanto su identidad como las mecánicas del juego.

La combinación de formatos tan poco habituales y un apartado artístico muy cuidado, acumula posibilidades de convertir esta edición en un cruce especialmente tentador tanto para veteranos como para nuevos jugadores y coleccionistas. Ahora llega el momento de decidir qué tortuga liderará tu mazo.