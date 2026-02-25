'Baldur's Gate 3' y 'League of Legends' han influido en las actualizaciones de Grok

Utilizada principalmente por los usuarios de la red social X, la inteligencia artificial (IA) Grok también quiere posicionarse como una fuente de respuestas precisas sobre videojuegos. Tanto es así que, según Business Insider, insatisfecho con la capacidad de la tecnología para procesar información sobre ‘Baldur's Gate 3’, Elon Musk decidió posponer el lanzamiento de una de sus actualizaciones durante unos días.

Grok quiere saber de videojuegos

Según relata el medio de información económica, el multimillonario de origen sudafricano ha dedicado gran parte de su tiempo a realizar cambios en el modelo de IA. Según parece, su insistencia provocó que los ingenieros que trabajaban en el producto en aquel momento tuvieran que realizar cambios de última hora para resolver aspectos ligados al juego de Larian Studios. También se subraya que los cambios realizados a Grok relacionados con la industria del ocio electrónico principalmente dependen de sus propios hábitos de juego.

Además de insistir en que la IA debía responder correctamente a las preguntas sobre ‘Baldur's Gate 3’, el ejecutivo también animó a los equipos a enseñar al sistema a jugar ‘League of Legends’. Michael Douse, director de publicaciones de Larian Studios, que trabajó en ‘Baldur's Gate 3’ aludió al asunto en X, señalando el artículo mientras se preguntaba retóricamente si no había una manera de tener simplemente una "semana normal".

Un proceso de desarrollo caótico

Si atendemos a lo que reflejan varios medios especializados, Grok y sus actualizaciones se han asociado a un desarrollo irregular y a frecuentes momentos de urgencia, con una dinámica asentada en una línea de “cambios sobre la marcha”. El texto sostiene que X cuenta con equipos pequeños que se reorganizan con frecuencia según la prioridad y afirman que, en algún momento, han existido al menos cinco "salas de guerra" dedicadas a gestionar estas actualizaciones. Una de ellas tenía como objetivo enseñar a la IA a jugar ‘League of Legends’, por petición directa de Musk, jugador habitual del título de Riot Games.

En líneas generales parece que el estilo de gestión de Musk no convence a determinados sectores técnicos. En buena medida porque, con su entusiasmo, el directivo a menudo provoca que los ingenieros se retiren temporalmente de las labores a las que están asignados, algo que termina dificultando cualquier planificación de desarrollo a medio y largo plazo.