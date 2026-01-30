Los nuevos materiales de Crimson Desert revelan una historia a gran escala y más detalles del juego

Pearl Abyss ha sorprendido a sus jugadores con la distribución de nuevos materiales de ‘Crimson Desert’ que profundizan en el viaje que nos espera al tiempo que muestran la enorme escala del continente de Pywel, con una experiencia de mundo abierto que combina una trama muy desarrollada con un alto grado de libertad de movimiento.

Kliff de las Melenas Grises

En esta aventura nos dejaremos llevar por la historia de Kliff, el personaje principal del juego, así como por el continente de Pywel, el mundo abierto sin pantallas de carga donde se desarrolla la trama. Se trata de un territorio de extensas zonas salvajes, ciudades bulliciosas, ruinas antiguas y regiones muy variadas, todo ello ambientado en un contexto de conflicto creciente y peligro sobrenatural.

Recorremos el vasto continente de Pywel, dominamos la mecánica del vuelo y descubrimos los secretos del Abismo en el nuevo vídeo / CEDIDA

En realidad, Kliff es un guerrero de las Melenas Grises, una facción procedente de la región septentrional de Pailune, conocida por su compromiso con la paz y la unidad. 'Crimson Desert' comienza precisamente tras la ruptura de esa paz, y encarga a Kliff la misión de reunir de nuevo a la facción y recuperar su hogar. En cambio, a medida que el viaje avanza se descubrirá que, en realidad, el destino de todo el continente está en juego.

La principal amenaza surge del Abismo, un reino misterioso cuyo creciente desequilibrio provoca que fragmentos de ese lugar se estrellen contra Pywel. Hay gente que busca aprovecharse de estos restos llevando al mundo hacia el caos. Con esto, restaurar el equilibrio del Abismo y enfrentarse a los que explotan su poder se convierten en pilares de la narrativa.

Crimson Desert - Kliff y el mundo abierto de Pywel

Un populoso y extenso mundo abierto

El vídeo también describe la estructura de mundo abierto de 'Crimson Desert'. Pywel está dividido en cinco regiones diferenciadas, Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia y el Desierto Carmesí, cada una con sus propias historias, entornos y retos. Aunque la misión principal sigue el viaje de Kliff, se podrá recorrer el mundo en el orden que desees, aceptando misiones ligadas a facciones, batallas a gran escala, asedios a fortalezas y misiones más pequeñas centradas en los personajes.

Nuevos personajes

No obstante, a medida que la historia avanza, se unen a Kliff dos personajes jugables adicionales. Cada uno cuenta con estilos de combate, habilidades y armas únicas, que permiten experimentar el recorrido y el combate de distintas maneras. Ya que estamos con este tema, el recorrido juega un papel importante, permitiendo a los jugadores recorrer Pywel a caballo, escalar terrenos, planear a lo largo de largas distancias y más adelante, acceder a opciones de desplazamiento avanzadas como robots lanzamisiles o dragones. El mundo está repleto de tesoros ocultos, mecanismos antiguos, puzles y puntos de interés diseñados para recompensar la curiosidad.

A la pelea

Los combates abarcan desde soldados enemigos y hechiceros hasta bestias feroces y máquinas, poniendo a prueba la adaptabilidad y la habilidad de los jugadores. Poderosos artefactos y equipamiento pueden obtenerse a través de misiones, combates o recorrido, mientras que el conocimiento recopilado sobre el mundo y sus habitantes proporciona pistas y orientación, e incluso abre caminos para adquirir nuevas habilidades. Todo esto y mucho más lo podremos experimentar con su debut, previsto para el 19 de marzo de 2026 con versiones para PS5, Xbox Series X|S y PC.