Teamfight Tactics marca el inicio del Año Nuevo con el regreso del Festival de bestias

‘Teamfight Tactics’ da la bienvenida de nuevo al Festival de bestias, uno de los eventos recurrentes más queridos del auto battler estratégico de Riot Games. Su regreso supone la primera cita relevante del año para la comunidad de TFT, elevando las expectativas tras el éxito del Set 16: Legado y leyenda.

Nueva versión

La versión 16.3 representa una nueva iniciativa hacia la estabilización del set 16 e introduce cambios que anticipan un juego más accesible para los novatos, al tiempo que promete más profundidad para los veteranos. A partir del 30 de enero, el TFT Pro Circuit recupera una de las competiciones interregionales más esperadas con la Copa de Aguas Estancadas.

El año comienza con el set actual, Legado y leyenda, seguido por Renacer: Festival de bestias, que vuelve el 22 de enero para celebrar el Deleite Lunar. A partir de ahí, 2026 estará lleno de sorpresas, tal y como adelantaron el productor ejecutivo Geoff Virtue y el director de juego Peter Whalen.

Hoja de ruta renovada

En la presentación anual de la hoja de ruta, ofrecieron un vistazo de cómo podría ser 2026. En primer lugar, ‘TFT’ pondrá la mirada en el cosmos, introduciendo una versión totalmente nueva del carrusel, uno de los sistemas más veteranos del juego. En la segunda mitad del año, los jugadores se adentrarán en un bosque frondoso y misterioso, reinventando una mecánica muy querida de sets anteriores (aún por revelar). El año concluirá con una gira musical global, con melodías inspiradas en culturas de todo el mundo.

Deleite Lunar y Festival de bestias

Renacer: Festival de bestias vuelve el 22 de enero como pieza central del Deleite Lunar 2026. Esta versión trae de regreso la mecánica de los elegidos, por la cual ciertas unidades aparecen en la tienda como campeones de 2 estrellas, cuestan más en consecuencia y otorgan +1 de atributo a uno de sus atributos.

Junto al regreso de atributos como Fortuna, Divino y Alma de dragón, este Renacer integra elementos modernos de ‘TFT’, incluidos aumentos y encuentros de apertura exclusivos completamente nuevos como A toda mecha y Año del caballo. Se podrá ascender en una clasificación dedicada para conseguir recompensas como cristales del reino, símbolos del tesoro y bordes de perfil exclusivos.

Actualizaciones de la versión 16.3

La versión 16.3 es la tercera del set 16 y la última gran actualización en lo relativo a cambios de sistemas y actualizaciones. Entre las renovaciones estructurales más importantes nos fijamos en el aumento de 8 de EXP necesaria para avanzar del nivel 8 al nivel 9, un cambio para ralentizar el ritmo de las partidas y dar más margen a las estrategias centradas en el nivel 8.

En el apartado de accesibilidad, varios campeones como Tryndamere, Orianna, Kai’Sa, Yorick y Warwick ahora son más fáciles de desbloquear, haciendo que la experiencia del juego temprano sea más fluida. Por el contrario, las unidades desbloqueables de coste 4 y 5 ahora son más difíciles de llevar a 3 estrellas sin competencia, pero algo más fáciles de llevar a 2 estrellas cuando varios jugadores las disputan. Sin embargo, incluso en situaciones con competencia, alcanzar las 3 estrellas sigue siendo más difícil que antes.

Cambios en los Campeones

Numerosos campeones también han recibido cambios, debilitaciones o actualizaciones completas. Aurelion Sol, Kindred y Lucian y Senna han recibido una actualización, mientras que Galio se ha ajustado. Las principales debilitaciones afectan a Fizz, Ekko, Garen, Kai’Sa, Taric, Veigar y Ziggs. Mientras tanto, 23 campeones han recibido mejoras, incluidos Jhin (ahora depende menos de Hoja de furia), T-Hex, Anivia, Blitzcrank, Briar, Qiyana, Ashe, Orianna, Tryndamere, Draven, Leona, Malzahar, Sejuani, Zoe, Braum, Diana, Aatrox, Annie, Mel, Shyvana, Sylas, Thresh y Xerath.

La versión también introduce ajustes importantes de equilibrio en atributos: Aguas Estancadas ha recibido debilitaciones mediante reducciones a sus bonificaciones ofensivas y al número de serpientes obtenidas por eliminación, mientras que atributos como Piltover e Ixtal han recibido mejoras notables en sus puntos de activación más altos. T-Hex ha recibido una mejora y ahora se garantizará un Brock de 2 estrellas cuando los jugadores cobren un premio por encima de 700 fragmentos solares, otorgando Duplicadores de campeones. Por último, se ha introducido el nuevo aumento Llamada cósmica, que hace que las composiciones basadas en Aurelion Sol sean más accesibles, mientras que Par de cuatros y Runas del mundo se han eliminado.

Copa de Aguas Estancadas del TPC: EMEA vs AMER

El próximo fin de semana, 64 jugadores profesionales (32 de la región EMEA y 32 de AMER) se enfrentarán por dos puestos en la Tactician’s Crown, la competición de Riot Games. El formato incluye un intercambio entre regiones, con 16 jugadores de AMER compitiendo en EMEA y 16 jugadores de EMEA compitiendo en AMER. La Copa de Aguas Estancadas del TFT Pro Circuit (30 de enero – 1 de febrero) otorgará al ganador de cada torneo regional una plaza en la Tactician’s Crown de Legado y leyenda.