The Elder Scrolls Online detalla su sistema de temporadas y revela calendario para 2026

ZeniMax Online Studios ha revelado una notable cantidad de cambios previstos para ‘The Elder Scrolls Online’ (TESO) con la llegada del formato de las temporadas, que a grandes rasgos plantea un sistema nuevo para jugar y obtener recompensas. Para comenzar, cada temporada tendrá su propia temática, que se irá desplegando a lo largo de tres meses, empezando por ‘Season Zero Dawn and Dusk’, cuyo lanzamiento se producirá el 2 de abril de 2026.

Este nuevo contenido de temporada, sea una zona, mazmorra, historia, sistema, clase o una línea de habilidades, será gratis para todos los jugadores. La idea es eliminar las barreras que, en el pasado, han limitado el acceso a contenido nuevo y que todos los jugadores de ‘TESO’ tengan a su disposición la totalidad de las novedades de Tamriel sin coste alguno a la vez.

Elder Scrolls Online. / CEDIDA

¿Qué incluye una temporada?

Aunque los detalles concretos y el alcance de cada temporada serán distintos, en todas ellas podrás encontrar recompensas, aventuras y formas de jugar. Una temporada puede contener de todo, incluyendo nuevas zonas, tramas, clases, líneas de habilidades, sistemas, mejoras prácticas y mejoras de rendimiento, pero lo que todas tendrán en común es que serán completamente gratuitas. Además, los tomos de Tamriel añadirán una nueva experiencia tipo pase de batalla, con recompensas gratuitas y una vía opcional de pago para aquellos que quieran conseguir más cosas. También llegará una nueva tienda de recompensas dentro del juego, el bazar de la Costa de Oro.

Season Zero Dawn and Dusk

La ‘Season Zero Dawn and Dusk’ será la primera de estas temporadas y se lanzará simultáneamente para PC y consolas (también por primera vez en ‘TESO’) el 2 de abril de 2026. Esta temporada, que durará hasta el 8 de julio de 2026, presentará un nuevo tipo de experiencia, las zonas de eventos, empezando por el Mercado Nocturno, una zona en el reino de Cárcava, en ‘Oblivion’, que estará disponible durante 7 semanas.

Los jugadores podrán elegir entre 3 facciones únicas, por las que combatirán en una serie de encuentros JcE (jugador contra entorno). El Mercado Nocturno traerá nuevas historias, personajes, misiones y una casa que se podrá ganar en el juego, además de ser la primera de las nuevas zonas de eventos. Aunque estarán disponibles por tiempo limitado, este tipo de zonas volverán en temporadas posteriores para que los jugadores puedan escoger otra facción y así disfrutar del contenido de forma distinta.

Elder Scrolls Online. / CEDIDA

Mejoras en la experiencia de juego

La ‘Season Zero’ (y la actualización 49, que sale el 9 de marzo) incluirá una primera tanda de cambios prácticos que ha desarrollado un equipo dedicado específicamente a ello. Este equipo ha centrado su trabajo en la búsqueda, evaluación y resolución de los principales puntos indicados por los jugadores, dado que se ha constituido para dar respuesta a algunas de sus peticiones más recurrentes. Esta primera tanda de cambios incluye la posibilidad de reespecializar habilidades y atributos directamente desde la interfaz sin coste alguno, mayor velocidad de entrenamiento para las habilidades de montar, un incremento de los límites de mobiliario al menos para la mitad de las casas y otras mejoras.

Renovación del combate y las clases

Durante la actualización 49 y la ‘Season Zero’ continuarán los trabajos de revisión y mejora del sistema de combate básico de ‘TESO’ y, además, esta temporada llegan cambios y mejoras a la clase caballero dragón. Entre ellas se encuentra una renovación visual de muchas de sus habilidades y el rediseño de sus líneas de habilidades básicas. La temporada también incluye la renovación visual de la línea de habilidades de armas de 2 manos y, más adelante, una modernización de los aspectos gráficos del hombre lobo, que incluye la incorporación de una versión femenina (también a petición de la comunidad).

Novedades del JcJ y el JcE

Mediada la temporada inicial, ‘TESO’ añadirá dos características que se llevaban mucho tiempo solicitando. Concretamente, el nivel de dificultad de Desafío es un primer paso dentro de un nuevo sistema que refuerza las opciones de juego del mundo exterior y permite optar por una versión más difícil (y con mayores recompensas) del contenido que ya conocen. Además, el sistema de progresión JcJ (jugador contra jugador) de la campaña vengativa permitirá a los jugadores subir de nivel y ganar nuevas recompensas e incluso habilidades pasivas únicas.

Elder Scrolls Online. / CEDIDA

Temporadas futuras

Con todo lo anterior, parece que la ‘Season Zero’ pretende poner los cimientos para muchas más temporadas. De momento podemos contar con una nueva línea de misiones para el gremio de ladrones, el regreso de Sheogorath, una nueva prueba de nivel máximo, una mazmorra en solitario y un nuevo evento en alta mar. Eso sí, ya no habrá tiempo para perder en Tamriel.