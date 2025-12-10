'Microsoft Flight Simulator 2024' estuvo cerca de publicarse en PlayStation años antes

Asobo Studio intentó llevar ‘Microsoft Flight Simulator 2024’ a PlayStation mucho antes de comenzar a aplicar su actual política multiplataforma. En aquel intento fue la propia división Xbox la que inicialmente vetó la idea. Esta revelación realizada por Jorg Neumann, responsable del proyecto en una entrevista con el portal XDA, pone de manifiesto cómo una negativa aparentemente cerrada, acabó influyendo en la transición de la compañía hacia el actual modelo que le lleva a compartir su catálogo de exclusivos en entornos PlayStation.

Preparado para otros entornos

En un principio la desarrolladora se planteó extender el número de sistemas compatibles con la edición 2024 del simulador y para ello plantearon un importante cambio estructural. En lugar de ofrecer un producto con más de 300 GB como la versión de 2020, este simulador funciona con un cliente de tan solo 8 GB, transmitiendo el resto de los datos a través de la nube. Con esto se solventó una de las principales barreras técnicas de un posible lanzamiento multiplataforma.

Una imagen de 'Microsoft Flight Simulator 2024'. / .

El responsable del proyecto afirma que hace unos dos años y medio presentaron la propuesta, pero la respuesta de los de Redmond en aquel momento fue un rotundo "no", considerada internamente como una sugerencia demasiado arriesgada para la línea de la compañía. La situación cambió cuando un ejecutivo de Sony, que se describe como un apasionado de los simuladores de vuelo, decidió ponerse manos a la obra. Contactó directamente con la presidencia de Xbox, reafirmando que ‘Flight Simulator’ sería una valiosa incorporación al catálogo de PlayStation. De pronto un día, recuerda Neumann, le dijeron: "Oye, ¿recuerdas cuando hablamos de PlayStation hace un año? Sony también está interesada", citando la respuesta que recibió de sus superiores.

A partir de ese momento, los acuerdos ya no se limitaron a un simulador de vuelo. Neumann asegura que este intercambio de mensajes fue uno de los detonantes de la avalancha de juegos de Xbox que están llegando a PlayStation, propiciando la transformación estratégica de Microsoft hacia un modelo abiertamente multiplataforma.

Los problemas para adaptar el mando DualSense

No obstante, llevar ‘Flight Simulator’ a PlayStation 5 no fue sencillo. Asobo necesitó optimizar el simulador específicamente para el mando DualSense, un proceso que exigió mucho trabajo para integrar la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos sin interferir en los procesos de simulación. Para ello, recurrieron a Climax Studios, un asociado con una sólida trayectoria en el ecosistema de PlayStation. Según relata, se encargaron de una parte importante de la versión y participaron en la adaptación que incluye la futura compatibilidad con PlayStation VR2. La función está en desarrollo y llegará en 2026 mediante una actualización gratuita.

¿Dónde puedo jugar a Microsoft Flight Simulator 2024?

La última edición del simulador de Asobo Studio está disponible para PC, Xbox Series X|S y también para PS5, algo que estuvo a punto de suceder tiempo atrás, pero que se vio frenado por unas políticas internas que ya no están vigentes en Microsoft. Tanto es así que ‘Flight Simulator’ se ha convertido en todo un símbolo de esta nueva etapa.