E-sports
Worlds 2025: Movistar KOI cae ante T1 y se despide a las puertas de los playoffs
El único representante español dice adiós tras un 0-2 ante los vigentes campeones. Ahora G2 es el único equipo europeo en liza
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La fase suiza del Campeonato Mundial de ‘League of Legeds’ (Worlds) 2025 se ha clausurado y, por tanto, ya conocemos a los equipos que alcanzan la fase de playoffs. Por desgracia, Movistar KOI, no ha logrado la remontada y ha caído ante T1, actuales campeones del mundo, algo que les deja fuera de la competición.
KOI planta cara pero no puede
Pese a comenzar con dos derrotas consecutivas y un nivel mucho más bajo de lo esperado, el único representante español fue de menos a más en la competición y llegaba con alguna esperanza a la última ronda de la fase, jugándose el pase a playoffs en un enfrentamiento a vida o muerte frente a T1, vigentes campeones del mundo. En la arena los españoles fueron capaces de plantar cara y, aunque finalmente cayeron por 2-0, las partidas fueron realmente igualadas. Sin embargo, T1 se impuso en los momentos determinantes y se aseguró el pase a los playoffs.
Pese a caer eliminados y no llegar a la fase de playoffs, el nivel mostrado en este último enfrentamiento por los españoles ha sido muy superior a lo expuesto las últimas semanas, dejando alguna sensación positiva de cara a la próxima temporada. T1, por su parte, sigue sin estar al nivel del año pasado y su clasificación in extremis a los playoffs deja muchas dudas acerca de hasta dónde podrán llegar los vigentes campeones del mundo.
Ya están sellados los playoffs
Independientemente de Movistar KOI, la última ronda de la fase ha sellado los equipos que pasan a los playoffs con una ausencia muy notable, ya que Bilibili Gaming, el vigente campeón de la LPL china, ha vuelto a caer. Ha sido frente a Top Esports, que les han dejado varados sin llegar a la fase de playoffs. Golpe duro para un equipo que, sobre el papel, era uno de los favoritos a alzarse con el título de campeón.
Estos son los equipos que continúan en la competición tras la fase suiza de Worlds 2025:
Kt Rolster
Anyone’s Legend
Hanwha Life Esports
G2
Gen.G
CTBC Flying Oyster
Top Esports
T1
Worlds 2025 entra en la fase definitiva
Los playoffs enfrentarán a los ocho mejores equipos de ‘League of Legends’ del mundo en duelos donde el perdedor quedará eliminado definitivamente de la competición mientras que el vencedor estará un paso más cerca de coronarse campeón del mundo. En esta fase el dominio asiático es innegable, con siete de los ocho equipos asentados en el continente. El equipo que pone la nota discordante llega desde Europa y es G2, que tendrá que plantar cara en cuartos de final a Top Esports para seguir avanzando en la competición.
Así queda el calendario
Los cuartos de final de Worlds 2025 se disputarán los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Por su parte, las semifinales tendrán lugar los días 1 y 2 de noviembre. La gran final que coronará al nuevo campeón del mundo se ha reservado para el día 9 de noviembre. Todos los días los partidos serán a las 8 de la mañana (horario peninsular) y se jugará un solo partido diario.
Próximos enfrentamientos (cuartos de final)
Kt Rolster vs CTBC Flying Oyster (29/10, 08:00)
G2 vs Top Esports (30/10, 08:00)
Anyone’s Legend vs T1 (31/10, 08:00)
Recordar, que todos los enfrentamientos se pueden seguir en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de LVP.
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- El Ayuntamiento hará accesibles 34 pasos de peatones en el barrio de Cañero y la zona de Cruz de Juárez
- Pone una casa prefabricada para su hijo, le obligan a demolerla y tiene que pagar una multa de 2.160 euros
- El Ayuntamiento de Córdoba aporta 1,4 millones para las ayudas a la rehabilitación del Parque Figueroa
- Este es el horario de los centros comerciales y supermercados en Córdoba el Día de Todos los Santos
- Comienza la obra de la ronda Norte: una parte soterrada, afecciones al tráfico y más excavaciones arqueológicas
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria