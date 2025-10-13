'We Were Here Together' llega a Switch con mejoras gráficas y juego cruzado

Los cuarteles generales de Total Mayhem Games han dado luz verde a la publicación de 'We Were Here Together' para Nintendo Switch, junto con una importante actualización que mejora toda la saga. El resultado se hace patente en gráficos optimizados, mejor rendimiento para las consolas de la actual generación (PlayStation 5 y Xbox Series X|S), además de compatibilidad con Steam Deck y, por primera vez, juego cruzado. Ahora, los jugadores de Switch, PlayStation, Xbox y PC podrán disfrutar de aventuras juntos sin problemas.

Un legado de cooperación y misterio

En líneas generales, la actualización Legacy ofrece mejoras de rendimiento, texturas optimizadas, interfaces rediseñadas y una experiencia más fluida en todas las plataformas. Total Mayhem Games aprovecha el lanzamiento de 'We Were Here Together' en Switch para estandarizar el rendimiento y la estética de toda la trilogía, haciendo que el regreso a Castle Rock sea aún más atractivo y accesible.

Los jugadores que revisiten la serie encontrarán gráficos renovados, tiempos de carga más rápidos y una sensación de progresión más refinada. La actualización también mantiene la atmósfera enigmática y la tensión que hicieron de ‘We Were Here’ una franquicia centrada en la comunicación, la cooperación y el razonamiento lógico.

We Were Here Together se publica en Switch

Tras el lanzamiento de 'We Were Here' y 'We Were Here Too' para Switch en septiembre, el tercer título, 'We Were Here Together', llega oficialmente a la plataforma. Ahora, los jugadores de Switch pueden disfrutar de las tres aventuras completas de la serie con juego cruzado, lo que les da la oportunidad de explorar el gélido universo de Castle Rock junto a sus amigos en cualquier dispositivo.

También se ha confirmado la compatibilidad con Switch 2, garantizando que se pueda disfrutar de características de nueva generación, incluidos gráficos optimizados y controles más precisos.

Una serie marcada por la comunicación

La franquicia 'We Were Here' es conocida por su formato cooperativo asimétrico. Dos jugadores, separados en un misterioso castillo en la Antártida, deben colaborar utilizando únicamente un walkie-talkie para comunicarse. Cada jugador posee información y perspectivas únicas, y la colaboración es esencial para resolver acertijos y escapar.

We Were Here Series Launch Trailer

Cada título de la serie explora nuevas dinámicas y desafíos, centrándose en la confianza mutua y la coordinación entre los jugadores. Más que una experiencia de rompecabezas, es una prueba de empatía y comunicación entre jugadores.