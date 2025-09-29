La Caja Mágica ha vivido un fin de semana de gradas llenas, fiesta repartida por toda la capital y gargantas rotas. Más de 10.000 personas convirtieron el recinto en un hervidero para unas finales de la LEC 2025 que también fueron seguidas por decenas de miles de espectadores en directo. Como en cualquier cita grande, la afición entre tifos, tambores y banderas, se vistió de eSports y ofreció la mejor cara de una afición impecable.

¡Que comience el espectáculo!

El teatro de operaciones se abrió el viernes con FNATIC 3-1 Karmine Corp, billete directo a Worlds y un gran estímulo emocional. Óscar “Oscarinin” Muñoz e Iván “Razork” Martín tiraron del carro y levantaron a la grada con una serie que se decantó en el juego medio y que certificó un arranque vibrante de fin de semana.

La caída de FNATIC

El sábado fue territorio Movistar KOI. El bloque de Javier “Elyoya” Prades superó a FNATIC por 3-1 y se ganó la plaza en la gran final. Hubo respuesta tras ceder un mapa y mucho trabajo eficiente en los objetivos neutros. Alex “Myrwn” Pastor firmó minutos de autoridad desde la calle superior, vital para abrir la partida y para enfriar los intentos de remontada. KOI llegaba al domingo con confianza y la grada enchufada.

G2, campeón de la LEC 2025 en Madrid tras un 3-0 con oficio ante Movistar KOI. / Elsotanoperdido

El Acto final

La final se anticipaba como un choque mayúsculo y la ceremonia de apertura lo confirmó con un espectáculo de luces, fuego, y la aparición sorpresa de Ibai Llanos como maestro de ceremonias. Sobre el escenario, G2 y Movistar KOI. En la Grieta, otro guion, donde G2 impuso ritmo y cerró cada set con una limpieza quirúrgica. KOI buscó rotaciones y peleas en torno a Nashor, pero no encontró la oportunidad que necesitaba para cambiar la inercia. 3-0 y así G2 vuelve a tocar metal y firma un verano incontestable en Europa.

Mirando más allá del resultado, el fin de semana dejó imágenes que explican por sí solas el momento del ‘League of Legends’ en nuestro país con colas desde primera hora, familias completas en las actividades paralelas y un cosido de camisetas moradas y negras que no dejó de animar tanto en la grada como en la LEC XPO, que tomó la Plaza de España sábado y domingo con actividades, concursos de cosplay y un avance de lo que traerá Riot Games, como ‘Riftbound’ y ‘2XKO’. Una fiesta abierta que extendió la competición por el centro de la ciudad.