Nintendo gana otra importante batalla judicial en su lucha contra la piratería

La política de Nintendo relacionada con la protección de sus marcas, consolas y juegos, acaba de apuntarse una nueva victoria judicial. Esta vez, el perjudicado por las acciones legales de la casa de Kioto ha sido Ryan Daly y su sitio Modded Hardware, responsables de distribuir el polémico cartucho MiG Switch, un dispositivo con ranura microSD, que permitía cargar juegos pirateados como si fueran originales.

El tribunal falla a favor de Nintendo

Tras la sentencia, Daly deberá pagar 2 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Además, se ve obligado a atender a una orden judicial que le prohíbe vender o manejar cualquier dispositivo susceptible de modificación, incluido el propio MiG. Su portal también ha sido clausurado, y todos los dominios relacionados han sido entregados a Nintendo. Para ello, el tribunal cita expresamente el “daño irreparable” infligido por el dispositivo al gigante japonés, al promover la distribución masiva de juegos no autorizados.

Switch 2 tiene su sistema de bloqueos

Con Switch 2 ya en el mercado, en Nintendo han reforzado los controles. La consola puede detectar cartuchos MiG y restringir el acceso en línea o a la tienda digital, algo que algunos usuarios relacionan con el código de error 2134-4508. También se han dado casos de suspensiones de cuenta o limitaciones de uso (incluso cuando se afirma que se emplearon copias propias). Pero también existen testimonios de sesiones sin incidencias, dejando entrever que la detección no siempre es infalible, pero el riesgo está ahí y las consecuencias pueden ser permanentes.

El gigante japonés no perdona

La compañía ha superado a los piratas otra vez y, quién sabe, quizás esta ocasión sirva para alejar la idea de realizar cualquier intento de crear algo similar para Nintendo Switch 2. En todo caso, el mensaje es claro y cada intento de abrir una puerta trasera a sus consolas terminará con un proceso judicial aún más pesado.