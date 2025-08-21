Videojuegos

Así de terrorífico es Halloween, la nueva experiencia de horror de Illfonic

El clásico del cine de terror da el salto a los videojuegos con una propuesta asimétrica que permitirá controlar a Michael Myers o a los habitantes de Haddonfield

Halloween.

Halloween.

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Después de adaptar ‘Viernes 13’, ‘Evil Dead’ y ‘La matanza de Texas’, era inevitable que la franquicia ‘Halloween’ recibiera su propio videojuego. Bajo el título ‘Halloween’, esta nueva propuesta de terror y sigilo con formato asimétrico y modos, tanto para un jugador como multijugador, llegará a Xbox Series X|S, PS5 y PC a través de Steam y Epic Games Store en 2026, según se ha revelado en el Future Games Show celebrado durante Gamescom.

En la piel de Michael Myers

El proyecto está siendo desarrollado por IllFonic y coeditado por Gun Interactive en colaboración con Compass International Pictures y Further Front. El planteamiento permitirá ponerse la icónica máscara de Michael Myers para acechar y eliminar a los ciudadanos de Haddonfield, o bien ponerse en la piel de un civil que trata de salvar a sus vecinos antes de que sea demasiado tarde.

Halloween.

Halloween. / .

El papel de los civiles

En la otra vertiente, jugar como civil supone moverse por las calles del suburbio para advertir a los residentes y tratar de contactar con las autoridades. En el rol de Myers, en cambio, el jugador podrá acechar desde la oscuridad y cortar las líneas telefónicas para impedir la llegada de la policía. Tanto en el modo de historia para un jugador, enfrentándose a cuatro personajes controlados por la IA, como en el multijugador en línea, cada partida premia el sigilo y la habilidad del jugador.

Fidelidad a la película original

El equipo de IllFonic ha asegurado que recreará con detalle la atmósfera de Haddonfield a través de mapas y localizaciones auténticas. La ambientación y la banda sonora estarán inspiradas en la cinta original de 1978, con la intención de trasladar esa tensión característica al jugador en una experiencia que pueda atraer tanto a nuevas generaciones como a seguidores veteranos.

Halloween - Announce Trailer

“Trabajar con Compass International Pictures y Further Front ha sido un sueño”, aseguró Charles Brungardt, CEO y cofundador de IllFonic en la presentación. “Como titulares de los derechos de la película y productores del juego, han compartido detalles increíbles que nos han ayudado a mantenernos fieles al espíritu de la cinta de 1978. Su tremenda pasión por Michael Myers nos ha impulsado a crear algo que los fans de la franquicia apreciarán de verdad”.

TEMAS

