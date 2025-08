Lanzamientos de videojuegos de la semana: de Mafia The Old Country a The House of the Dead 2: Remake y más

Comienza otra semana y ya tenemos preparada la lista de juegos que llegarán entre el 4 y el 8 de agosto. Estos días aparecen novedades relacionadas con varios nombres importantes en Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, móviles y PC, junto a títulos menos conocidos, pero igual de interesantes.

El protagonista de la semana es 'Mafia: The Old Country', nueva entrega de la franquicia de 2K, prevista para el 8 de agosto en PS5, Xbox Series y PC. Otro lanzamiento a tener en cuenta es 'The House of the Dead 2: Remake', disponible en Switch y PC. La oferta se completa con propuestas como 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2', 'Tiny Bookshop' y 'Ritual of Raven', entre otros.

Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación:

4 de agosto 2025

'Empire Game:Pixel Hero' (PC)

5 de agosto 2025

'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

'Sporting Goods Shop' (PC)

'Grand Emprise 2: Portals Apart' (PC)

6 de agosto 2025

'Static Dread: The Lighthouse' (PC)

7 de agosto 2025

'1000 Deaths' (PC)

'Artis Impact' (PC)

'Endless Legend II' (PC)

'Gradius Origins' (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Ritual of Raven' (PC, Switch)

'Tiny Bookshop' (PC)

'Out and About' (PC)

'MakeRoom' (PC)

'The House of the Dead 2: Remake' (PC, Switch)

La nueva edición de 'The House of the Dead 2: Remake' adapta el clásico sobre raíles con gráficos renovados y nuevos mapas de control tanto para ratón como para Joy-Con. La campaña mantiene la progresión original, incluyendo enemigos, rutas alternativas y la posibilidad de juego cooperativo local. El sistema de físicas y la respuesta al disparo han sido ajustados para ofrecer una experiencia precisa, mientras que los modos adicionales permitirán variar elementos como los parámetros de dificultad y las opciones visuales. Las animaciones también han sido recreadas desde cero, aprovechando el hardware actual, pero respetando el ritmo frenético del original.

8 de agosto 2025

'Mafia: The Old Country' (PS5, Xbox Series, PC)

'Mafia: The Old Country' propone una ambientación inspirada en la Sicilia de mediados del siglo XX, con una narrativa centrada en el ascenso de un nuevo protagonista dentro de la organización criminal local. El juego utiliza un motor gráfico de última generación para crear entornos detallados, modelos de personajes realistas y una iluminación avanzada que refuerza la atmósfera. Las misiones prometen una estructura que combina conducción, misiones y entornos abiertos junto a un sistema de progresión que permite desbloquear habilidades y equipamiento.

¿Con cuál de los lanzamientos te quedas esta semana?

Aunque el calendario estival sigue siendo más tranquilo, siempre hay algo curioso que merece una oportunidad. La próxima semana volveremos con más novedades y propuestas para seguir disfrutando del verano con el mando en la mano.