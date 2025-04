Publicado en 2020 como exclusivo para PlayStation 4, ‘The Last of Us Parte 2’ llegó a PlayStation 5 el año pasado y ahora hace su debut en PC con gráficos optimizados, contenidos maximizados y nuevos modos de juego que se integran con la finalidad de ampliar las opciones lúdicas de la experiencia. Cuando se lanzaron los juegos ya tuvimos la oportunidad de revisarlos a fondo, tanto con relación a su historia, jugabilidad y demás aspectos generales. Por tanto, este repaso se propone resumir la experiencia y enumerar las posibilidades que ofrece la versión para nuestros queridos PCs.

Una historia conocida

En todo caso, la línea narrativa continúa directamente desde el primer juego. Ellie tiene 19 años y vive en una colonia en Jackson, Wyoming, pero su relación con Joel se ha deteriorado. Nuestra protagonista ha crecido y sospecha que Joel la mintió sobre el final del primer arco. En su confesión a Tommy, reveló que para salvar a Ellie, impidió que la humanidad encontrara una cura matando al único médico capaz de desarrollarla. Ese médico tenía una hija, Abby Anderson, que decide buscar venganza por la muerte de su padre. El componente emocional de la narrativa sigue siendo impresionante y no pierde un ápice de fuerza.

The Last of Us Parte 2 Remastered: Nos dejamos llevar por la versión para PC del clásico de PlayStation. / Elsotanoperdido

A grandes rasgos, su argumento combina la perspectiva de Ellie y Abby, para plasmar una visión más compleja de la venganza y sus consecuencias, pero la versión remasterizada introduce nuevos modos como “Lost Levels”, en el que se incluyen segmentos cortados del juego original con comentarios del director Neil Druckmann sobre las decisiones creativas. En total contamos con tres pequeñas secuencias, cada una de ellas jugable durante unos pocos minutos. La primera, “Jackson Party”, estaba pensada para enmarcarse en una etapa inicial del juego y tenía como objetivo mostrar el entorno social de la colonia, además de profundizar en el inicio de la relación entre Ellie y Dina. El segundo, “The Seattle Sewer”, estaría directamente vinculado a una etapa intermedia del juego donde Ellie cae de una ventana y acaba en una alcantarilla, con el objetivo de encontrar la salida. Finalmente, “The Hunt” nos pone tras la pista de un jabalí, en un intento de poner de relieve el perturbado estado emocional de Ellie.

Nuevos tramos que aportan contexto

A pesar de ser breves, estos segmentos ofrecen una imagen interesante de las ideas originales de los desarrolladores, algo que rara vez tenemos la oportunidad de ver en los juegos. Pero tenemos más líneas nuevas, como el nuevo “Sin Retorno”, un roguelike que combina oleadas de enemigos con mejoras de personaje, animando a los jugadores a participar con Ellie y Abby entre otros. El objetivo pasa por superar mareas de enemigos en escenarios vinculados a la serie, recolectando recursos por el camino, y mejorando las características de las armas o del personaje que estemos manejando a medida que avanzamos de nivel. Los retos son variados y requieren diferentes estrategias, incluida la resistencia, la caza y el combate. A renglón seguido y para cerrar el capítulo de variantes inéditas, también se introduce la opción de personalizar la ropa de los personajes y ampliar la funcionalidad de tocar música, ahora disponible fuera del modo historia.

The Last of Us Parte 2 Remastered: Nos dejamos llevar por la versión para PC del clásico de PlayStation. / Elsotanoperdido

Jugabilidad a prueba de generaciones

En cuanto a la jugabilidad, se mantiene la fórmula de supervivencia con constantes amenazas humanas e infectadas. En esta parcela, ‘The Last of Us Parte 2 Remastered’ se mantiene en plena forma y ofrece una experiencia increíble. El juego es extremadamente fluido y receptivo, con un rendimiento constante en todo momento. Se puede jugar con teclado y ratón o con mando, aunque aquí merece la pena recomendar el DualSense, que hace la experiencia aún más inmersiva gracias a sus características, ya sea la retroalimentación háptica, el audio que emana del mando o los gatillos adaptativos.

El apartado gráfico impresiona con texturas detalladas, iluminación realista y modelos de personajes increíblemente trabajados. Además, el soporte para monitores ultra anchos y tecnologías como NVIDIA DLSS 3 y AMD FSR 4.0 aseguran un rendimiento sólido. Los efectos de luz y sombra contribuyen a la atmósfera general, y la fidelidad visual es especialmente destacable en la representación de la piel, la vegetación y los escenarios devastados. A pesar de que la optimización varía según el hardware, con algunos ajustes se puede disfrutar de una experiencia realmente fluida.

Cuidado con lo que tocas

Una de las características más llamativas de la franquicia siempre ha sido sus detallados entornos, con objetos situados estratégicamente que pueden caer o hacer ruido al interactuar con ellos, un detalle fundamental en el componente de sigilo del juego. Tampoco podemos ignorar el sonido y la excelente labor de doblaje en la versión en castellano. En cuanto a lo primero, los efectos son realistas y detallados, desde los pasos hasta los disparos o los crujidos de puertas. La banda sonora, compuesta en su mayoría por guitarra, intensifica la narrativa, aunque el uso inteligente del silencio en momentos clave también es increíblemente perceptible.

Conclusiones

En definitiva, ‘The Last of Us Parte 2 Remastered’ ofrece la versión definitiva de un juego ya increíble. La jugabilidad, gráficos y narrativa mantienen un rango sobresaliente. Un título imprescindible para todo amante de los videojuegos en cualquiera de sus versiones, pero si hay que elegir, mejor la versión más completa y optimizada ¿No crees?