Uncharted 5 podría estar en marcha. Naughty Dog lleva años con un proyecto secreto que no es The Last of Us 3

Los jefes de Naughty Dog, ese estudio que tiene a medio mundo llorando con ‘The Last of Us’ y al otro soñando con vivir aventuras imposibles en cualquier entrega de la saga ‘Uncharted’, parece que están tramando algo grande. No, no es otra versión HD de ‘Crash Bandicoot’ (aunque tampoco lo descartemos inmediatamente).

Druckmann: Hoy si… mañana no sé

A ver, recapitulemos. Hace muy poco todo el mundo asumió que ‘The Last of Us Part 3’ estaba en producción, porque Neil Druckmann, su director, dejó caer que tenía un borrador casi listo. Pero luego el buen hombre se puso en plan filósofo y dijo algo así como: “Igual sí, igual no, ¿quién sabe?" La vida es así.

En una reciente entrevista concedida al medio especializado en cine Variety, el director explicó que no existen garantías de que la tercera entrega numerada de la franquicia fuese a hacerse realidad. Vamos, que “no apostéis a que habrá más de The Last of Us”, amenaza Druckmann.

Uncharted 5: El secreto de la eterna juventud

El siempre confiable (o eso dicen) insider DanielRPK afirma en su Patreon que el estudio lleva tres años trabajando en un título no anunciado. Ojo, que advierte que no es ‘The Last of Us Parte 3’. Dice que el proyecto está bajo la dirección de Shaun Escayg, el mismo que lideró la producción de ‘El legado perdido’. Claro, si pones al director de la expansión independiente más espectacular de la saga a trabajar en algo misterioso, pues los rumores sobre ‘Uncharted 5’ vuelan más rápido que un murciélago al caer la noche.

Cassie Drake ¿aventurera de relevo?

Vamos a refrescar la memoria. ‘Uncharted 4: El desenlace del ladrón’ cerró la historia de Nathan Drake con broche de oro y alguna que otra lágrima. Pero en la escena final conocimos a Cassie Drake, la hija de Nate y Elena. ¿Y qué hace Naughty Dog con esto? Pues deja la puerta abierta de par en par.

Rumores, especulaciones y gente sacando teorías como si fuera una serie de Netflix. Pero aquí viene lo curioso: Kaitlyn Dever, la actriz que dio vida a Cassie en ‘Uncharted 4’, todavía sigue vinculada al estudio gracias a su papel de Abby en la segunda temporada de ‘The Last of Us’ (la serie, no el juego).

No se espera confirmación oficial alguna

Oficialmente, Naughty Dog no ha confirmado nada de esto. Pero Shaun Escayg ya soltó alguna indirecta bien directa en una entrevista con GamesRadar allá por 2022: “Nunca podemos decir nunca. Uncharted es una franquicia que nos encanta; que el estudio, yo y Kurt [Margenau, director de Uncharted: The Lost Legacy] amamos. Es un mundo que nos gustaría ver más. Eso es todo lo que puedo decir”. Traducción libre: “Nos gusta Uncharted y no podemos hablar más porque firmé un contrato que me lo prohíbe”.

Uncharted. / .

¿Entonces qué?

El hecho es que Naughty Dog lleva tres años trabajando en algo importante, y no es ‘The Last of Us 3’. Todo apunta a ‘Uncharted’ y la implicación de Escayg es el combustible perfecto para alimentar las especulaciones: ¿Volverá Nathan Drake? ¿Será Cassie la nueva protagonista? ¿El juego incluirá minijuegos con Elena? Pues no se sabe. Pero si algo está claro es que la desarrolladora norteamericana no es conocida por perder el tiempo. Mientras tanto, continuaremos esperando con expectación. Porque, aceptémoslo, nos tienen en sus manos y lo saben.