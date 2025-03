Game Pass se pone generoso: regalitos, personajes y skins por doquier en juegos free-to-play.

Microsoft ha anunciado una ampliación de los incentivos para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass, centrados en ofrecer recompensas adicionales en juegos gratuitos (free-to-play). A partir de esta semana, sus miembros podrán acceder a contenido en títulos como ‘Heroes of the Storm’, ‘Naraka: Bladepoint’, ‘Smite 2’ y ‘The Finals’. ¿Quieres saber exactamente cuáles son los elementos en promoción? No te preocupes, aquí tienes detalles de las nuevas recompensas:

‘Heroes of the Storm’ (PC): Al vincular tu cuenta de Battle.net, desbloquearás 30 héroes del universo de Blizzard para jugar en el Nexo.

‘The Finals’ (Xbox Series y PC): Al vincular tu Embark ID, podras hacerte con el conjunto Stryker Grid patrocinado por Ivada, que incluye un atuendo completo, tres aspectos de armas, un amuleto y un aumento del 25% en la experiencia de partida. Además, recibirás 500 Multibucks al reclamar tu recompensa.

‘Naraka: Bladepoint’ (Nube, Consola y PC): Iniciando sesión con tu perfil de Xbox, obtendrás acceso a todos los héroes, una pieza de equipamiento exclusiva para Xbox y el paquete Phoenix Princess (Justina Gu).

‘Smite 2’ (Consola y PC): Al vincular tu cuenta, recibirás el aspecto exclusivo High Velocity Hecate, cinco dioses (Ares, Anhur, Hecate, Hércules y Némesis), el título OP y el gesto GG con el paquete de bienvenida de Smite 2.

A todo esto…

Además, desde abril de 2025 también se añadirán incentivos a juegos como ‘Call of Duty: Warzone’ y ‘Enlisted,’ con paquetes dedicados que propondrán a los suscriptores contenido adicional que se sumará a los elementos promocionales ya existentes, como el acceso a todos los campeones en ‘League of Legends’, seis aspectos en ‘Overwatch 2’, todos los agentes en ‘Valorant’ y más. Para acceder a estas recompensas, tan solo debes iniciar sesión con tu perfil de Xbox o vincularlo a la cuenta correspondiente de cada juego.

