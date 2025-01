Reunimos y ordenamos los 10 videojuegos para PC más esperados de 2025

En el ámbito de las consolas domésticas, el recién estrenado 2025 promete ser el año de ‘GTA VI’, algo que no tiene reflejo en el mercado para PC, que tardará incluso años en recibir el último juego de la franquicia. Esto no resta relevancia al catálogo de grandes producciones que prometen arrasar en nuestros ordenadores. Hay de todo, desde el regreso de una de las mayores franquicias de estrategia de la historia, como es ‘Civilization’, hasta el esperado ‘Doom: The Dark Ages’, un nuevo juego de la serie que precisamente debe su popularidad a los ordenadores de los años 90 y que hoy traemos en una lista de los juegos a los que prestar atención en 2025 si eres usuarios de PC.

Marvel's Spider-Man 2 (30 de enero de 2025)

Desarrollador: Insomniac Games

Género: Acción / Aventura

Después de su éxito en PS5, ‘Marvel's Spider-Man 2’ finalmente llega a PC. Con Peter Parker y Miles Morales trabajando juntos para enfrentarse a un nuevo enemigo: Kraven, las cosas van empeorar. Puedes esperar nuevas mecánicas de combate, historia y exploración de la ciudad de Nueva York.

Sid Meier’s Civilization 7 (11 de febrero de 2025)

Desarrollador: Firaxis Games

Género: Estrategia / Simulación

‘Civilization’ es una de las franquicias más famosas para PC, y aunque el título también está programado para consolas de actual generación, fue en los ordenadores donde escribió su historia. Con mecánicas de juego mejoradas y nuevos modos, ‘Civilization 7’ permitirá a los jugadores construir imperios más complejos que nunca. Se espera una mayor interactividad con las civilizaciones y avances en la IA, ofreciendo una experiencia más dinámica en cada partida.

2Sid Meier’s Civilization 7 / .

Avowed (13 de febrero de 2025)

Desarrollador: Obsidian Entertainment

Género: RPG de acción

Desarrollado por Obsidian Entertainment, ‘Avowed’ es un juego de rol que tiene muchas posibilidades de sonar fuerte en 2025. Con elementos que recuerdan a clásicos de género, el juego presenta elementos en primera persona, con un refinado sistema de decisiones y un gigantesco árbol de habilidades a tu disposición. Este RPG de fantasía ambientado en el mundo de Eora, conocido por los jugadores de ‘Pillars of Eternity’, se desarrolla en un mundo abierto con una rica narrativa, profundización en las mecánicas de combate y una exploración de la magia y criaturas mitológicas. Los seguidores de ‘The Elder Scrolls’ y ‘Divinity: Original Sin’ encontrarán aquí un mundo para explorar, lleno de historia y decisiones difíciles.

Monster Hunter Wilds (28 de febrero de 2025)

Desarrollador: Capcom

Género: Acción / Aventura

El nuevo capítulo de la franquicia Capcom llegará a PC en 2025. ‘Monster Hunter Wilds’ promete traer otro juego de mundo abierto donde tendrás que cazar a los monstruos más temibles repartidos por todo el mundo. Los jugadores podrán disfrutar de nuevos mapas, monstruos y mecánicas de combate. Si las expectativas no fueran suficientes, el juego recibió recientemente una versión beta gratuita que ha sido muy elogiada, algo que aumenta aún más la expectación por el resultado final.

Two Point Museum (4 de marzo de 2025)

Desarrollador: Two Point Studios

Género: Simulación / Gestión

Tras el éxito de ‘Two Point Hospital’, el estudio regresa con ‘Two Point Museum’, un simulador donde los jugadores deberán gestionar su propio museo. Combinará mecánicas de simulación con un estilo visual distintivo y una amplia variedad de exposiciones para crear una experiencia entretenida tanto para los amantes de la simulación como para los seguidores del arte. Promete mantener sus elementos más característicos, como una interfaz simple y una jugabilidad realista. Además de, por supuesto, una buena dosis de humor, que es una de las principales características de la serie.

Two Point Museum / .

Assassin's Creed Shadows (20 de marzo de 2025)

Desarrollador: Ubisoft

Género: Acción / Aventura

‘Shadows’ es otro juego que se suponía que se lanzaría en 2024, pero que se ha pospuesto hasta el próximo año para realizar mejoras. También será el primero en venderse de nuevo en Steam el día del lanzamiento, después de un tiempo que la empresa de entretenimiento ha priorizado su plataforma Ubisoft Connect. En el juego controlas a dos protagonistas: un hábil ninja y un samurái legendario, en una aventura que tiene lugar en el Japón feudal.

InZOI (28 de marzo de 2025)

Desarrollador: InZOI Studios

Género: Aventura / Simulación

Conocido como el "rival" de ‘Los Sims’, su lanzamiento estaba planeado para 2024, pero acabó posponiéndolo hasta este año, precisamente para que pueda recibir mejoras. El juego promete una apariencia ultra realista sobre una jugabilidad en la que tienes que vivir el día a día de una persona común, como hacer las tareas del hogar, trabajar, entablar una relación y vivir felizmente.

The Last of Us - Parte 2 Remastered (30 de abril de 2025)

Desarrollador: Naughty Dog

Género: Acción / Aventura

Otro clásico PlayStation que llega a PC este año es ‘The Last of Us - Parte 2’. Para los jugadores de ordenador el juego se lanzará en su versión remasterizada, es decir, con gráficos y rendimiento mejorados. En cuanto a la historia, se desarrolla años después del primer arco argumental con una trama llena de sorpresas hasta el final. Sin duda, uno de los lanzamientos más esperados del listado entre aquellos que no pudieron jugarlo en su lanzamiento original o los que desean revisitar este tramo de la aventura de Ellie.

The Last of Us / .

Doom: The Dark Ages (2025)

Desarrollador: id Software

Género: Shooter en primera persona

El regreso de Doom sigue siendo uno de los momentos más esperados del año. La franquicia que popularizó el género FPS, especialmente en PC en los años 90, recibirá otro juego en 2025. ‘Doom: The Dark Ages’ llevará a los jugadores a la Edad Media, donde tendrán que lidiar con una nueva invasión demoníaca. Para ello contarán con un arsenal que mezcla elementos de la época, con la potencia de fuego ya característica del juego. Con mecánicas mejoradas y un énfasis renovado en la velocidad y agresividad, la entrega promete un regreso a las raíces del ‘Doom’ clásico, pero con un enfoque contemporáneo.

Ark 2 (2025)

Desarrollador: Studio Wildcard

Género: Aventura / Supervivencia

‘Ark 2’ promete la evolución más épica del famoso juego de supervivencia multijugador ‘Ark: Survival Evolved’. Con Vin Diesel como parte del elenco y un mundo inmersivo donde los jugadores son enviados a la Edad de Piedra donde deben sobrevivir a los dinosaurios y otras amenazas, el nuevo episodio promete mejorar la experiencia de supervivencia con mecánicas de combate más profundas, un sistema de exploración de paisajes más realista, y una nueva historia en un mundo de criaturas prehistóricas. Entre otros elementos puedes esperar jugabilidad más pulida y un motor gráfico actualizado que ofrece gráficos impresionantes.

¿Cuál de estos títulos esperas con más ganas? Seguro que entre una oferta tan variada ya tienes alguno que te levanta interés.