Los mandos al cargo del servicio Xbox Game Pass en Microsoft han revelado la alineación de videojuegos que se añadirán al servicio durante los próximos 15 días. ‘Resident Evil 3’, ‘Train Sim World 4’ o ‘Madden NFL 24’ destacan en una lista de nombres que también recoge otros títulos interesantes como ‘Bloodstained: Ritual of the Night’, ‘A Little to the Left’ o ‘PlateUp!’. Además, este mes también tenemos nuevas ventajas, que incluyen contenido in-game para ‘Mighty Doom’, ‘F1 23’, ‘Los Sims 4’ y ‘Smite’. A continuación, puedes consultar la alineación completa de novedades, las plataformas a las que van destinadas y su fecha de publicación:

'Anuchard' – Disponible (consola, PC y nube)

'Train Sim World 4' – Disponible (consola, PC y nube)

'Madden NFL 24' (EA Play) – 8 de febrero (consola y PC)

'Resident Evil 3' – 13 de febrero (consola – PC y nube)

'A Little to the Left' – 14 de febrero (consola, PC y nube)

'Bloodstained: Ritual of the Night' 14 de febrero: (consola, PC y nube)

'PlateUp!' – 15 de febrero (consola, PC y nube)

'Return to Grace' – 20 de febrero (consola, PC y nube) eres el Elegido en esta ocasión. Sin presiones pic.twitter.com/JPqElPiZjb — Xbox España (@Xbox_Spain) 6 de febrero de 2024 'Train Sim World 4' (nube, consola y PC) 7 de febrero Alcanza altas velocidades, deambula libremente por las vías y sé creativo con una gran cantidad de nuevas herramientas y características. Además, podrás diseñar tus propias libreas, planificar escenarios y capturar bellas imágenes con el nuevo modo Foto en tres rutas por el Reino Unido, Austria y EEUU. 'Resident Evil 3' (nube, consola y PC) – 13 de febrero Jill Valentine es una de las últimas personas que presenciaron las atrocidades que cometió Umbrella en Raccoon City. Para detenerla, Umbrella desata su arma secreta definitiva. Jugando como Jill, debes avanzar a través de las caóticas calles infestadas de zombis, increíblemente reconstruidas utilizando el RE Engine de Capcom. 'PlateUp!' (Nube, Consola y PC) – 15 de febrero Acción de cocina clásica con progresión permanente. Cocina y sirve tus platos, diseña y decora tus restaurantes y expande tu reino culinario con habilidades y platos de diseños generados por herramientas procedimentales solo o acompañado de hasta 3 amigos.