‘Football Manager’, es una franquicia que resulta extremadamente familiar tanto para los amantes de los videojuegos, como para millones de forofos futboleros. Durante dos décadas, ha convivido entre ellos y servido para dar rienda suelta a sus más húmedos sueños de gestión. Por fortuna, en Prensa Ibérica hemos tenido la oportunidad de probar intensamente una copia final de ‘Football Manager 2024’ y, tras medio centenar de horas con el título, nos encontramos capacitados para ofreceros nuestras impresiones sobre la última incorporación a la franquicia. Desarrollada por Sports Interactive y publicada por SEGA, la línea de gestión seguirá cautivando una temporada más a los entusiastas del fútbol en todo el mundo gracias a su formulación netamente estratégica.

La idea de ‘Football Manager’ es darte la oportunidad de asumir el rol de entrenador de fútbol de cualquier equipo o selección nacional. Para conformarse, históricamente se han adoptado los preceptos a imagen de entrenadores clásicos europeos, por ejemplo, además de la totalidad de las responsabilidades tácticas y de gestión, también tendrás la responsabilidad de, junto al equipo técnico, buscar, seleccionar y negociar los contratos de los jugadores que quieres incorporar a tu plantilla. Además de estos conceptos, el jugador también asume la responsabilidad de mantener la salud financiera del club a través del mercado de fichajes.

Nuevos modos y bases de datos

Al comenzar una partida, ahora el entrenador virtual se enfrenta a una primera elección inédita, ya que hay dos nuevos modos de juego que ofrecen una experiencia completamente adaptada al usuario. Te explicamos, además de la vertiente clásica, donde asumes la dirección de tu equipo con todas las transferencias cerradas del último período de mercado abierto ya completadas, ahora puedes elegir el modo “Mundo Real”, donde los fichajes solo se concretan cuando llega la fecha en la que realmente sucedieron (el traspaso de Sergio Ramos al Sevilla F.C., por ejemplo, se produjo el 4 de septiembre), o bien elegir una variante que han llamado “Tu Mundo”, donde te haces cargo del club sin ninguna relación con el final de la temporada pasada, brindándote la posibilidad de emprender una ruta alternativa a lo sucedido en el mundo real.

Periodo de competición

Además de los nuevos modos de juego, otro punto culminante de ‘FM 24’ es la esperada llegada de la liga japonesa de fútbol. Si siempre has soñado con tomar la dirección del Tokyo Verdy, que juega en la segunda división del país del sol naciente no puedes desaprovechar esta oportunidad. Pero en términos relativos, la novedad más destacable resulta ser la “TransferRoom”. Hasta ahora, una de las reclamaciones clásicas de los entrenadores virtuales estaba directamente relacionada con lo difícil que era vender jugadores no deseados. Para aligerar esa demanda, Sports Interactive ha creado este espacio, en el cual también se hace posible la contratación de un intermediario, que no es más que un agente con condiciones concretas que media y completa el traspaso del jugador a otro club. Pero claro, a cambio de un porcentaje del valor final de la transferencia. Esta plataforma también nos permite comunicarnos directamente con agente y jugador para generar cierto interés por sus servicios de cara a la siguiente temporada, aunque, como en la vida real, en algunos casos es necesaria cierta persuasión y algunas concesiones.

Reformulación total de jugadas a balón parado

En referencia a las herramientas de juego, uno de los cambios más destacados de la reformulación es cómo se procesan las jugadas a balón parado, componente que hasta ahora implicaba simplemente una construcción rudimentaria de rutinas a nivel posicional. En esta ocasión, el entrenador virtual tiene la libertad de construir sus propias jugadas, estudiadas desde el punto de vista ofensivo y defensivo hasta el más mínimo detalle. Junto con esta funcionalidad, llega también un nuevo rol para tu equipo técnico, el entrenador de “Balón Parado”, este empleado es el responsable de garantizar que tu plantilla entrene y perfeccione todas las rutinas que consideres con mayor efecto en el campo.

Históricamente, otro de los problemas recurrentes en la franquicia estaba relacionado con el comportamiento de los entrenadores supeditados a los procesos lógicos del videojuego, especialmente en sus reacciones dentro del mercado de fichajes, donde era común ver managers de otros clubs completando transferencias de jugadores, muchas veces por valores excesivos, que en muchos casos no tenían la oportunidad jugar tantos partidos como se esperaría durante su carrera en el nuevo club. En ‘Football Manager 2024’ los fichajes que realizan los entrenadores controlados por el juego se hacen prestando más atención al sistema táctico de los equipos que los contratan, asegurando que los valores de estas incorporaciones cumplan con su cometido. Los clubes más importantes del mundo siguen contactando y fichando jugadores jóvenes, sin embargo, ahora es más común que estas promesas se limiten a participar en los últimos minutos de los partidos, garantizando así la oportunidad de desarrollarse y crecer en el ambiente futbolístico de una forma natural.

Lógica en las interacciones

En ‘Football Manager 2024’ también es posible desafiar a tus jugadores durante conversaciones personales con los que lograr ciertos objetivos durante un período de tiempo determinado. De esta manera, es posible mantener motivados a los atletas que aún no son lo suficientemente buenos para unirse a tu equipo, pero que pueden crecer y, quién sabe, quizá desempeñar un papel importante en el futuro de la formación.

A pesar de la transición anunciada para el próximo año al motor de juego Unity, Sports Interactive no ha dejado de dar cariño a la tecnología actual, que se utiliza desde 2009. Se perciben actualizaciones en el comportamiento y movimiento de los jugadores, especialmente desde el punto de vista defensivo. Por otro lado, una profunda mejora en la conducta de la pelota ofrece la experiencia visual más realista hasta la fecha. Además de estas soluciones técnicas, también se introduce una actualización en la forma en que se procesa la iluminación durante el juego, aumentando así la sensación de inmersión en los partidos.

En comunidad

Algo que siempre ha definido a la franquicia ha sido la implicación de su comunidad y la capacidad única que estos tienen para compartir contenidos del juego. La posibilidad de importar y exportar planes de entrenamiento, bases de datos con realidades alternativas, tácticas, cambios, e incluso en la interfaz del juego, se mantiene absolutamente intacta, reforzando una comunidad activa y dedicada exclusivamente a este objetivo.

Conclusiones

A pesar de mantener la misma base que en los últimos años y a la espera de los cambios profundos que anuncia el horizonte, ‘Football Manager’ incluye suficientes novedades como para mantener a su comunidad satisfecha y especialmente conectada con la franquicia. Cuando se trata de un juego relacionado con un deporte, es cierto que sus propias exigencias de constante actualización con cientos de miles de jugadores listados en su famosa base de datos, puede tentar a cualquier desarrollador a relanzar el mismo juego cada año solo con las respectivas modificaciones. Sin embargo, cada temporada es evidente que en Sports Interactive no están pensando en tomar atajos con sus ciclos de desarrollo, brindando, una vez más, una experiencia refrescante y sólida a los seguidores de la franquicia. La receta sigue funcionando a las mil maravillas y la realidad es que sigue siendo un juego especialmente atrayente, dentro del cual es muy fácil perder la noción del tiempo.