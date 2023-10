‘Lords of the Fallen’ es, sin duda, uno de los “Soulslike” (sub-género de videojuegos de rol de acción y aventura caracterizado por ofrecer altos niveles de dificultad), más interesantes y esperados del año. La producción estrena un renovado RPG de acción con tintes de fantasía oscura, que se ha dotado de un satisfactorio sistema de juego y se ha aderezado con un sobresaliente apartado gráfico desarrollado con el fastuoso Unreal Engine 5. En Prensa Ibérica ya hemos disfrutado ampliamente del título, de modo que con motivo de su puesta de largo alineamos sus características y te anticipamos todo que guarda el proyecto anteriormente conocido como ‘Lords of the Fallen 2’. Así es, como sucesor espiritual de la entrega original publicada en 2014, que no resultó ser especialmente brillante, hasta el punto de que incluso el editor, insatisfecho con el resultado final, decidió no confiar el desarrollo de la secuela al equipo anterior (Deck13 Interactive), supone un reinicio completo de la franquicia en PC, PS5 y Xbox Series.

Made in Spain

Esta vez desarrollado por los chicos de Hexworks, un estudio español dentro de la órbita de CI Games, el renovado ‘Lords of the Fallen’ se ambienta mil años después de los eventos narrados en el original, justificando los relevantes cambios que se han producido en la épica fantástica original. La trama hace algunas referencias a la experiencia anterior, pero eso no impide que quienes no lo hayan jugado puedan disfrutar del nuevo ‘Lords of the Fallen’ sin mayores problemas. En cuanto al componente narrativo se refiere, en esta ocasión asumirás el papel de un “Centinela Sagrado” encargado de derrocar al tirano Adyr, una deidad demoníaca erradicada varios eones antes y aparentemente resucitada para subyugar al mundo una vez más.

Nuestro legendario alter ego tendrá entonces que cruzar los reinos de los vivos y los muertos, superar colosales combates contra jefes y derrotar, una vez más, a la malvada entidad antes de que consiga liquidar al resto de seres humanos. Con la esperanza de contener esta amenaza, la Iglesia busca el apoyo de una orden de legendarios cruzados. Estos campeones son los únicos capaces de empuñar la lámpara Umbral, un artefacto de misterioso poder que otorga a su portador la capacidad de moverse en paralelo entre los reinos de los vivos y los muertos. En resumen, la combinación de elementos oscuros con temas religiosos se factura con una línea argumental rica e interesante.

Todo en su sitio

Además del desarrollo narrativo, la base estructural de ‘Lords of the Fallen’ también es muy similar a los de su especie. El sistema de combate, la evolución a través de los mapas, la progresión de los personajes, todo resulta familiar para quien esté acostumbrado al género y sus reglas. Sin apartarnos un ápice de estas pautas, la obra ofrece un amplio segmento de personalización, que se traduce en la posibilidad de configurar los parámetros de nuestros alter-egos e incluso alterar las armas que podrán añadir a su equipo. Tanto el arsenal como los hechizos y habilidades que adquieras son personalizables para aprovechar al máximo los diferentes atributos de las nueve clases principales.

Sin dejar la exploración, que habitualmente sustenta un papel importante en las experiencias tipo Souls, desde un punto de vista puramente estructural, la obra de Hexworks toma distancia con los inmensos mundos abiertos, proponiendo un universo interconectado a través de sendas, pasajes y atajos barnizados de una excelente atmósfera. La campaña transcurre por pantanos, asentamientos en llamas, monasterios y prisiones, entre muchas otras localizaciones. En todo caso y para evitar malentendidos, reafirmar que el mapa es cinco veces más grande que el explorado en su original, también porque como anticipamos, en la nueva entrega tenemos la oportunidad de vagar tanto en el mundo normal como en el “Umbral”, dos realidades superpuestas que además presentan diferentes áreas y puntos de interacción.

En cualquier caso, gracias a su interesante mecánica de transición entre universos ‘Lords of the Fallen’ se designa como un ejemplar único en su especie. Con el artefacto místico de luz podrás iluminar los escenarios para encontrar caminos y descubrir secretos. Muchas veces incluso te verás obligado a acceder al plano de los muertos para avanzar por el mapa, ya que la muerte también está directamente influida por el Reino Umbral. Cada vez que recibas un golpe fatal en el plano de los vivos, resurges en este espacio maldito con una segunda oportunidad de contraatacar a tus enemigos y regresar. La lámpara también tiene funciones de ataque y se puede mejorar ampliando sus características de combate y liberando más espacios para equipar modificadores. Estos actúan de forma pasiva, reduciendo algunas penalizaciones cuando se está en el Umbral y mejorando la recuperación de vida, entre otras habilidades.

Un reino más siniestro, si cabe

En el Umbral el escenario cambia por completo. El mundo se vuelve más siniestro y hay mayor riesgo al explorar. Esto se debe a que los enemigos aparecen constantemente. A medida que aumenta el tiempo que pasas en este espacio, se incrementa la frecuencia de reaparición de los enemigos y su nivel de dificultad. Tras cierto tiempo, la capacidad de utilizar elementos curativos se restringe y los enemigos se vuelven tan difíciles que será prácticamente imposible evitar a la parca. Esta característica añade una buena dosis de tensión al juego y permite que siempre impere un tono de urgencia en el Umbral, ya que la única forma de salir es interactuando con unas estatuas esparcidas por los mapas o descansando en uno de los puntos de control. A esta inquietud creciente también ayuda el diseño de los enemigos, que tienden a exigir lo mejor del jugador en cada movimiento. ‘Lords of the Fallen’ puede presumir, además, de gran cantidad de jefes y subjefes. Los combates contra estas bestias son ejercicios realmente excelentes y lidiar con ellos no es tarea fácil, ya que la mayoría ofrece un notable nivel de desafío que se salda con vistosos combates que incrementan su espectacularidad gracias a una banda sonora capaz de ensalzar las actuaciones que se reflejan en pantalla.

Aprendizaje y multijugador

Para deleite de los usuarios que no están especialmente acostumbrados al nivel de desafío que distingue los “Soulslike”, el título de Hexworks cuenta con una curva de aprendizaje equilibrada, destinada a reducir drásticamente la frustración inicial que suele caracterizar a los exponentes del género. Para romper una lanza a favor de los novatos, el equipo barcelonés ha creado una inspirada fase introductoria que permite a los usuarios aprender y dominar las nociones básicas de un mundo hostil y realmente intransigente. Con esto, los amantes de las experiencias elevadas recibirán mucho más de lo que esperan y los novatos tendrán el tiempo necesario para practicar y aprender de sus errores para afrontar la aventura, que se extiende a través de unas 40 horas con opción de Nueva Partida+, donde se incrementa significativamente la dificultad. En cuanto a vertientes de juego, ‘Lords of the Fallen’ apuesta por un componente multijugador algo diferente. La experiencia no sólo se puede jugar íntegramente en cooperativo online, sino que en caso de muerte eres libre de seguir observando a tu compañero hasta el momento de la resurrección. Además, cuenta con soporte total de juego cruzado entre PC y consola, lo que permite jugar con amigos independientemente de las plataformas que posean.

Conclusiones

En definitiva, la obra de Hexworks no solo se limita a cumplir con las expectativas depositadas en el estudio barcelonés, ya que este ha sido capaz de desplegar con solidez todo el potencial exigible a un gran “Soulslike”. Es un producto relevante que en líneas generales ha conseguido convencernos prácticamente desde todos los puntos de vista. Una trama apasionante combinada con una dirección artística muy inspirada y un satisfactorio sistema de combate se erigen como buque insignia de una estructura de juego orgánica y estimulante que hará las delicias de todos los seguidores del género. ¿Estás preparado para descubrir la oscuridad que se esconde en las profundidades del Umbral?