Revisa la moto por última vez, ajústate el equipo correctamente y no te dejes el casco suelto, porque arranca otra temporada del campeonato todoterreno más competitivo del planeta con la llegada de 'Monster Energy Super Cross - The Official Videogame 6'. De modo que respira profundamente, regálate otro sorbo de tu bebida energética favorita y veamos cómo ha resultado la renovación de la experiencia que propone la última iteración de la franquicia desarrollada por el respetado equipo de Milestone. Con respecto a la casa de entretenimiento, es fácil coincidir en lo divertidos que son sus videojuegos de carreras en cualquier categoría o especialidad y dentro del motociclismo, el panorama no es muy diferente.

¿Primera vez en una moto de cross? Existen muchos tipos de carreras, pero las vertientes más extremas derivadas de las competiciones sobre dos ruedas tienen algunas categorías tan interesantes como el Motocross y el Supercross. ¿No eres capaz de distinguirlas? Para comenzar destaquemos las diferencias básicas y luego comencemos con el videojuego en sí. El Motocross es un evento más abierto, al aire libre, y en promedio, las pistas cuentan con una veintena de desafíos naturales. En cuanto al Supercross, disciplina base en el videojuego, es una vertiente ligada a grandes espacios cerrados o estadios preparados para albergar estos espectaculares eventos. En algunos casos, puede habilitarse un tramo que conduzca fuera del recinto, pero la prueba continúa determinada como una categoría de interior. Tanto los obstáculos como saltos son artificiales y producen carreras que resultan más espectaculares y dinámicas, elementos estos, ideales para trasladar a un videojuego. 'Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6' - Launch Tráiler Si eres de los que se va estrenar con la franquicia, prepárate para caerte, tragar barro y disputar hasta la última posición en frenéticas carreras. Pero no te dejes llevar por el pánico, ya que la entrega ha dispuesto una batería de nuevas herramientas y ayudas de conducción que permiten personalizar la experiencia de acuerdo con cada estilo de conducción. Además, incluso los pilotos menos hábiles tenemos en nuestro equipo a el "Rey" Jeremy McGrath, como entrenador personal, que nos enseña cómo dominar el arte de montar. Otra de las principales novedades del título es la presencia de características de juego cruzado que permiten jugar entre sí a usuarios de diferentes plataformas. Es decir, también será necesario que demuestres tu pericia contra pilotos de diferentes consolas y PC. Además, la salud mental y física también desempeñan un papel importante y la recuperación de las lesiones, tanto como las malas actuaciones, son elementos clave para mantener a los pilotos en las mejores condiciones esta temporada. Física e inteligencia artificial renovada Contamos con otras herramientas, como el árbol de habilidades que permite personalizar nuestras características. Pero el camino hacia la gloria comienza desde abajo y para alcanzar su mayor rendimiento, el jugador debe encontrar la sensación perfecta con la moto, algo que es posible gracias a una gama de nuevas herramientas y configuraciones para personalizar las ayudas a la conducción (por ejemplo, dirección automática, frenos automáticos, acelerador automático, etc.), y si ya eres un experto, podrás ajustar la configuración de la moto e incluso decidir un estilo de conducción gracias a un árbol de habilidades específico. La sexta entrega de la franquicia presenta física e inteligencia artificial renovada que aplica a los ocho modos de juego que se despliegan en su menú. Entre las opciones habituales, se encuentra 'Supercross Park' y 'Rhythm Attack', y por supuesto, la gran guinda de este pastel: el modo carrera, donde creamos nuestro piloto, que se pondrá inmediatamente a las órdenes de su entrenador personal, Jeremy McGrath, el mismísimo 'Rey del Supercross', que llevará más allá de los límites tanto a los recién llegados como a los más experimentados a través de desafíos que ayudan a los novatos a dar sus primeros pasos en el mundo del Supercross, mientras que los más experimentados podrán buscar todo su potencial. Al igual que en la Academia de Supercross, una serie de tutoriales personalizados y desafíos interactivos pretenden facilitar la curva de aprendizaje hasta, entrenamiento tras entrenamiento, extraer la última décima de segundo que nos permitirá ascender en la escala de los Campeonatos 250SX, algo que nos impulsará finalmente a luchar por el Campeonato 450SX. A tu aire El formato también se amplía con el inédito 'Rhythm Attac', que anima a los jugadores a competir en carreras 1 contra 1, sin segundas oportunidades. Un modo que añade picante al juego con amigos, ya que los usuarios compiten uno contra otro en carreras eliminatorias sobre un tramo recto en partidas diseñadas en nombre de la velocidad pura. Además, para decidir quién es realmente el rey del sofá, vuelve el modo de pantalla dividida, comenzando la competición local con amigos. En cambio, el modo 'Supercross Park' ofrece un nuevo entorno de roaming masivo y cinco áreas diferentes con grandes saltos, senderos originales y mucho más para explorar libremente o poner a prueba tus habilidades solo o con amigos, con un montón de actividades diferentes. Por último, el nuevo 'Monster Energy Supercross 6' otorga a sus seguidores la oportunidad de compartir su pasión por las motos de cross. Por primera vez, el juego cruzado entre consolas permitirá el emparejamiento o matchmaking online en todas las consolas, mientras que, con el editor de cascos y circuitos, podrás expresar tu estilo y compartir creaciones en la red y entre plataformas. Para una experiencia personalizada completa, está de vuelta su aplaudido 'Editor' de pistas, en esta ocasión con acceso a variedad de nuevos terrenos para crear pistas únicas que se pueden compartir con pilotos de todo el mundo, o competir en toneladas de pistas creadas por otros jugadores, también entre diferentes sistemas de juego. Indudablemente el juego cuenta con todas de las licencias oficiales del campeonato y les aplica un aspecto realmente brillante en cada una sus parcelas, desde ambientación y estadios, hasta representación de las motos o los pilotos, con pistas que retratan la belleza de los circuitos iluminados, revelando su aura escénica en el momento de albergar un espectáculo único. La banda sonora, prácticamente copada de temas metaleros se fusiona perfectamente tanto con los efectos de las motos como de los sonidos provenientes del público, simulando una emisión en directo con todo lujo de detalle. Conclusiones Dicho todo esto, 'Monster Energy Supercross 6' brinda una experiencia tan entretenida como competitiva que además de crecer ha sabido refinar la propuesta y abrirla a un mayor número de público sin dejar de pensar en sus adeptos. Para los amantes de los juegos de carreras, y de nuevo, especialmente para los amantes de los juegos de motos, 'Monster Energy Supercross The Official Videogame 6' es un juego realmente interesante, sólido y muy completo, destinado a aportar cientos de horas de competición y diversión. Pero si te gustan los juegos de carreras, sobre todo si te inclinas por las motos y disfrutas de las categorías todoterreno, definitivamente, esta es la propuesta de temporada que no puedes dejar pasar. 'Monster Energy Supercross 6' Género: Deportes Fecha de lanzamiento: 09/03/2023 Plataforma: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Desarrolladora: Milestone Distribuidora: Plaion Multijugador: Sí Idioma: Castellano (textos) PEGI: +3 Precio: Consultar