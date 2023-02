Contadas franquicias en la historia del entretenimiento pueden presumir del volumen en contenido y seguidores que el universo del Mundo Mágico de Harry Potter, ha cosechado desde que se publicara la primera novela y, por tanto, no es difícil entender cuánto puede significar ‘Hogwarts Legacy’ para muchos de sus amantes. Prueba de ello es el interés con el cual se ha seguido su desarrollo, que ha liderado las preventas de videojuegos en todas las plataformas posibles e inimaginables como hacía tiempo que no sucedía. En Prensa Ibérica, ya hemos dedicado un centenar de horas al título y lo que podemos anticipar unos días antes de su estreno mundial, es que valdrá la pena cada segundo que pases como invitado en este mágico mundo.

Un sorbo de Felix Felicis

El videojuego desarrollado por Avalanche Software y editado por el sello Portkey Games de Warner Bros. nos invita a controlar los designios de un estudiante del Colegio de Magia y Hechicería en el siglo XIX, mucho tiempo antes de la aparición de Potter, mediante una aventura que nos lleva a descubrir una verdad oculta en el mundo mágico. Indudablemente, los más cercanos a la serie no se sentirán defraudados por su ambientación, historia y referencias, pero además se ha logrado una sobresaliente jugabilidad, mucha fluidez en sus mecánicas y un acertado contexto con cientos de misiones para desarrollar la aventura. Está todo ahí, a través de una de las mejores obras en la representación de este universo.

El esfuerzo realizado para convertir la experiencia en algo acogedor y reconfortante, al mismo tiempo que desafiante y misterioso, ha terminado por producir una obra extremadamente inmersiva. Para sus más fieles adeptos, es como una receta familiar magistralmente elaborada. Para los recién llegados, un menú degustación de primer nivel y para el resto de jugadores, sin duda, es el mejor título que ha entregado la franquicia. Si esperabas una experiencia como esta, puedes estar seguro de que valdrá la pena.

La sensación es como la de haber tomado un sorbito de Felix Felicis que hace efecto a cada paso, con cada hechizo aprendido, con cada secreto del castillo que se descubre, cada paseo en escoba, cada clase y cada una de su centenar de misiones. Si eres uno de esos apasionados seguidores de la franquicia, la inmersión será total ya sea por la ambientación, las incontables referencias o el simple hecho de que haya una representación tuya (o de un personaje como tú quieras crear) en la escuela mágica, porque definitivamente la personalización, también es un gran activo de ‘Hogwarts Legacy’.

La más completa representación de su mágico universo

Aquí adoptas el papel de una inexperta bruja o un mago con poderes mágicos poco habituales y, por lo tanto, será aceptado en la famosa escuela de magia y hechicería en el quinto año de una manera muy diferente a la habitual. Pero antes de comenzar debes seleccionar un aspecto y personalizarlo sustituyendo la cara, el color de la piel, accesorios, el cabello y la voz del personaje que avanzará por una historia con varias capas sumamente cautivadoras hasta sus momentos finales, cuando cierra de una manera épica, muy propia de la franquicia. No vamos a entrar al detalle para no descubrir nada relevante, pero es importante mencionar algunos puntos interesantes, incluso de conocimiento común. Como, por ejemplo, que durante la aventura podemos crear alianzas, luchar contra duendes y magos oscuros, además de proveer de forma a la historia decidiendo su destino a través de elecciones, duelos, diálogos y misiones relacionadas con su mundo abierto.

Estudiante de Quinto año

El conjunto gira en torno a los secretos, comenzando con la famosa escuela de magia y hechicería. El castillo de Hogwarts es conocido por sus misterios infinitos, sus habitaciones ocultas y secretos indescifrables. Sin embargo, antes de llegar a nuestro destino, seremos víctima de un furioso dragón y demostraremos una poderosa y peligrosa magia ancestral. A partir de aquí, será posible desarrollar habilidades, dominar diferentes y potentes hechizos, mejorar las técnicas de combate y seleccionar a los compañeros que nos ayudarán a enfrentarnos a poderosos enemigos. Por el camino, nuestro protagonista se encontrará con situaciones que le llevarán a tomar decisiones difíciles que determinarán su futuro, ya que contamos con narrativas paralelas que se entrelazan constantemente y traen consigo la participación de malvados duendes, poderosos brujos, complicados desafíos e intrigas personales que se combinan a la perfección con las clases de herbología, prácticas de pociones e incluso carreras de escobas.

En la escuela hay que estudiar, además de realizar multitud de actividades que incluyen, por ejemplo, el aprendizaje de los hechizos que se utilizarán en los duelos durante la aventura e incluso la creación de pócimas que pueden ser de gran utilidad en momentos cruciales. Pero también podrás explorar completamente su interior como nunca creíste posible, descubrir diferentes secretos, peligrosos pasajes y muchos rompecabezas para resolver durante el largo curso, ya que la solución a muchos de estos misterios requiere de determinadas habilidades mágicas impartidas en las aulas.

El colegio rebosa vida por cada poro de piedra y no faltan cantidad de personajes deambulando o conversando, ya sean estudiantes, maestros, antagonistas o aliados. Y, obviamente, aquellos que estén familiarizados con lo expuesto en libros y películas percibirán hilos comunes y ciertos elementos de la trama que giran en torno a las rebeliones de duendes contra magos. Esta vez, están dirigidos por Ranrok, que busca usar un tipo “diferente” de magia para finalmente ganar esta guerra. Tu objetivo, por supuesto, es entrenar duro para poder evitar que suceda.

Tiempo de estudio

Tanto en sus interiores como desde su mastodóntica presencia en el exterior, con las distintas variaciones de clima, tiempo y ambientación, el castillo de Hogwarts es un espectáculo en sí mismo y su mejor representación, incluidas las películas. Sus estancias son impresionantes, con todas las habitaciones, estancias, secretos, estatuas, escaleras móviles, lienzos animados, aulas, la sala común, los invernaderos, el gran salón, donde pasarás por el ritual del “Sombrero Seleccionador” para dictaminar cuál de las casas marcará tu destino entre las cuatro ya conocidas del universo mágico de la franquicia, véase: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Todo accesible y regado de innumerables detalles que dan vida mágica a una institución que ha existido durante mucho tiempo antes y seguirá existiendo mucho después de nuestra visita. Es una mezcla de majestuosidad y agitación donde es imposible caminar por los pasillos sin escuchar una conversación, notar objetos en movimiento o encontrarse con cientos de personajes, incluido el irritante Peeves, que estará molestando a alguien.

La ambientación de Hogwarts Legacy es increíble

Cualquiera que piense que esto termina en la escuela está equivocado. El mapa de ‘Hogwarts Legacy’ es gigantesco y no se trata sólo del castillo y el cercano Hogsmeade. El título propone un área de juego viva y llena de actividad. Ya sea despachando enemigos, liberando aliados, superando desafíos de vuelo o explorando cuevas, el mundo abierto propone estas localizaciones, además de otras enormes zonas repletas de aldeas, cuevas, puntos para la exploración y similares. Por cierto, estamos ante otra característica muy importante. Explorar es un elemento clave. Encontrarás elementos ocultos, incluidas misiones secundarias en las que puedes compartir escena con diferentes personajes. Los viajes rápidos pueden ser un aliado, pero a veces, es mejor simplemente agarrar la escoba o una montura y salir a campo abierto. En todo caso, ten cuidado, es posible que se presenten batallas intensas, así que presta atención en clase.

Para movernos de un lugar a otro, podemos usar viajes rápidos a través del polvo de flú, que aquí no se limita a las chimeneas. Ahora bien, si tienes un poco de tiempo libre y prefieres disfrutar de las vistas, un rato de paseo o volar es la mejor opción, ya que explorar los cielos resulta extremadamente placentero. Además de estudiar, investigar, explorar y volar, otra cosa que haremos durante mucho tiempo en ‘Hogwarts Legacy’ es luchar. Como es de esperar, todos los combates se realizan a media y larga distancia utilizando nuestra varita con un mecanismo centrado en la fluidez y agilidad con varios enemigos en pantalla. Podemos usar ataques básicos, que restan poca vida al oponente y todos los hechizos que aprendemos en clase, ya sea atacando o defendiendo.

Mucho que hacer

Algo que también llama la atención es cómo las más de cien misiones secundarias encajan entre la línea principal de objetivos. El juego puede extenderse hasta el centenar de horas de forma natural, con las misiones de la historia principal de guía, pero con toda la libertad para explorar. En otras palabras, ‘Hogwarts Legacy’ es más que una simple inmersión en el Mundo Mágico, también es un excelente juego de género.

Después de estos enfrentamientos, es bueno disponer de un pequeño espacio para recuperar las pociones usadas y mejorar los elementos equipados, y aquí es donde cruzamos el umbral de la Sala de los Menesteres. La ubicación secreta sirve como base donde podemos cultivar, crear pociones e incluso cuidar animales. Para hacerlo aún más acogedor, es completamente personalizable, al igual que nuestra escoba, apariencias y varita. Pero lo mejor de la personalización es el aspecto del personaje. Aquí no existe esa vieja discusión de “estado vs estilo”, podemos tener ambos al mismo tiempo. Cuando adquirimos una prenda de vestir, desbloqueamos su apariencia. Eso significa que podemos usar un atuendo, pero vestir con el de otro, lo que ha vuelto loca a mi estilista interior, la cual me ha hecho cambiar de imagen con cada nuevo elemento desbloqueado.

En general es una experiencia perfecta para cualquiera que ha esperado años buscando algo tan completo, robusto y técnicamente eficiente. Hablando de eficiencia gráfica, los aspectos plásticos y su diseño de arte superan con facilidad cualquier expectativa, por muy alta que sea, gracias a una increíble iluminación sumada a detalles arquitectónicos realmente llamativos. Otro tema que no podemos dejar de comentar es la impecable localización del juego en castellano. El trabajo de voz de los actores españoles es absolutamente perfecto y combinado con el nuevo sistema de sincronización de labios por Inteligencia Artificial, se ha logrado que los personajes muevan la boca según las frases correspondientes a nuestro idioma y con ello un nuevo nivel de inmersión.

Conclusiones

‘Hogwarts Legacy’ es la representación más fiel del mundo mágico de Harry Potter. Se pondrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el día 10 de febrero, pero si te quieres anticipar, la versión de la Deluxe Edition incluye 72 horas de acceso anticipado al juego a partir del 7 de febrero de 2023, así como el pack de las Artes Oscuras, que permite acceder al conjunto estético Artes Oscuras, a la montura voladora Thestral y a la arena de batalla de las Artes Oscuras, donde podrás poner a prueba tus habilidades contra oleadas de enemigos.

Honrando la tradición de la serie y entregando todo lo que siempre hemos soñado no solo es el juego más inmersivo de la franquicia, también es el mejor jamás lanzado. Es demasiado pronto para hablar de premios, especialmente con un 2023 lleno de grandes producciones. Pero no se trata de eso. Se trata de cumplir los sueños de una generación. De varias generaciones, y de las que están por llegar. Ese es el significado de la palabra “Legado”. Y no hay duda, aquí hay un capítulo clave en la historia de la serie mágica.