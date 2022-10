La industria de los videojuegos ha experimentado grandes cambios en los últimos años con la expansión de una nueva categoría de productos: los títulos independientes. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Y cómo han transformado esta industria? Un juego "indie", que es la contracción de “videojuego independiente”, es un programa de entretenimiento interactivo ideado y desarrollado, bien, por un individuo o por un pequeño grupo de personas sin el apoyo técnico y financiero de un editor externo.

Como los juegos no cuentan con gráficos ultrasofisticados y sus recursos suelen ser muy escasos, los desarrolladores independientes centran su atención en planos como la innovación o el estilo retro para llegar con fuerza a su público objetivo. Estos proyectos han existido desde el comienzo de esta joven industria, pero gracias a los avances tecnológicos, la distribución en línea, los proyectos de crowdfunding y los diferentes certámenes que abren un interesante escaparate, actualmente se han convertido en opciones muy comunes entre los jugadores y algunos juegos como ‘Undertale’, ‘Cuphead’, ‘Celeste’, ‘Stardew Valley’, ‘To the Moon’ y otros se han convertido en ideas realmente rentables.

Una gran oportunidad

Si todo lo anterior te resulta familiar seguramente habrás pasado por mucho hasta ahora. A estas alturas conocerás sobre motores de juego, visto centenares de entrevistas de desarrolladores famosos, aprendido un poco sobre arte gráfico, de audio, de gestión de proyectos y de diseño, entre otras cosas. Por el camino, has abierto y cerrado asociaciones que se percibían como exitosas y has superado todos los altibajos del desarrollo. Pero, después de mucho esfuerzo y dedicación, por fin ha llegado el momento en que pondrás a disposición del mundo tu trabajo. Tal vez sea un juego de PC muy simple o tal vez algo diseñado para móviles. No importa, has llegado al final de un gran viaje y ahora se abre otro objetivo: que el máximo de personas lo juegue. Algo que, sin apoyo, ya sabes, es casi misión imposible.

Con esta premisa se celebra una temporada más de la mano de Product Madness, los “IV Premios Nacionales de Videojuegos Indies”. Una iniciativa del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, centrada en el segmento de la industria más alternativa no sólo de Andalucía, sino también de España y del resto del mundo. En concreto, son 150 candidaturas con 178 videojuegos presentados sólo durante el año 2021 que, sumados a los de las dos ediciones anteriores, hacen un total de más de 400 juegos expuestos en este concurso. Las candidaturas no sólo proceden del ámbito nacional, sino que ya se han registrado algunos trabajos de otros países como Italia o Argentina.

Para esta cuarta convocatoria de los Indie Games Málaga, el evento crece con novedades respecto a ediciones anteriores. Por ejemplo, ahora los juegos finalistas -que lo deseen- podrán mantener reuniones con inversores. Además de la gala final de entrega de premios, habrá una jornada técnica que reunirá a grandes nombres del sector. Lo más interesante es que todo el que esté interesado podrá probar los videojuegos finalistas en una “Área Demo” que se montará el día de la gala inaugural.

¿En qué categorías puedo participar?

Los proyectos están abiertos a equipos o de manera individual en una o varias categorías de las cuatro disponibles a concurso, son las siguientes: Mobile - el mejor juego mobile Product Madness; PC/Consolas; Tech/XR; Videojuego Accesible y Mejor Videojuego – Accesit, categorías con galardones que oscilan entre los 2.000€ y 4000€ Para que te hagas una idea, el título para PC y Consolas ‘Ugly’, del estudio barcelonés ‘Team Ugly’, además de proclamarse como vencedor de su categoría la pasada edición, fue elegido el mejor indie 2021, por lo que recibió un total de 6.000 euros.

Polo Nacional de Contenidos Digitales - Málaga