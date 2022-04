En los últimos años SEGA se ha caracterizado por ser uno de los desarrolladores más prolíficos, desarrollando nuevos videojuegos, dando continuación a sus franquicias y resucitando títulos de su catálogo clásico, pero la noticia en esta ocasión es que Sega Sammy - el holding japonés formado a partir de la fusión de la marca con Sammy Corporation-, nos honrará con el regreso de dos consolidadas series de la editora: ‘Crazy Taxy’ y ‘Jet Set Radio’.

En realidad, las intenciones de la compañía ya se reflejaron en el último informe anual para inversores dentro de un listado de activos y propiedades intelectuales que la junta directiva pretende recapitalizar en base a actualizarlos. Ahora parece que ambas series se encuentran en las primeras etapas de producción. Los planes de la empresa reflejan la reanimación de estas propiedades intelectuales impulsándolas con un "gran presupuesto".

“El nuevo Crazy Taxi está en desarrollo desde hace más de un año y el grupo de entretenimiento con sede en Tokio pretende lanzarlo dentro de dos o tres años”, describe un informe que también cita otra importante marca de la empresa: ‘Jet Set Radio’. Además de ‘Crazy Taxi’ y ‘Jet Set Radio’, la editora y desarrolladora japonesa ya había anticipado su intención de traer de vuelta otros títulos con su iniciativa “Super Game”. Entre estos juegos podemos encontrar ‘Altered Beast’, ‘House of the Dead’, ‘Rez’, ‘Panzer Dragoon’, ‘Space Channel 5’, ‘Nights’, ‘Shinobi’, ‘Virtual Fighter’, ‘Streets of Rage’ y ‘Souls Hackers’.

Tanto ‘Crazy Taxy’ como ‘Jet Set Radio’ se lanzaron originalmente para la recordada consola de sexta generación de SEGA, Dreamcast. Comercializada a finales de los noventa, la videoconsola compitió con PlayStation 2, la Xbox original y GameCube de Nintendo. La empresa no logró superar los problemas generados por su baja inmersión en el mercado, lo que terminó provocando su salida de la línea de inversiones entre las grandes productoras de videojuegos.