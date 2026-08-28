Internet
Google Chat sufre una interrupción "intermitente" del servicio
La compañía no detalló cuántos usuarios están afectados ni las causas técnicas del problema
EFE
La tecnológica Google informó este viernes de una interrupción del servicio de Google Chat que provoca que algunos usuarios no reciban mensajes o que reciban notificaciones de nuevos mensajes sin que estos aparezcan en las conversaciones.
Según el panel de estado de Google Workspace, la incidencia comenzó a las 17:25 GMT y puede provocar problemas en la recepción y visualización de nuevos mensajes.
Algunos usuarios reciben alertas que les informan de la llegada de un nuevo mensaje, pero este no aparece en la conversación hasta que actualizan la vista de Google Chat o aparecen con retrasos.
La tecnológica calificó el problema como una interrupción del servicio y agregó que se trata de una "incidencia intermitente".
"Nuestro equipo de ingeniería ha investigado el problema y actualmente está trabajando para mitigarlo", indicó la empresa en el panel de estado de sus servicios. También pidió disculpas a los usuarios afectados por la interrupción.
La compañía no detalló cuántos usuarios están afectados ni las causas técnicas del problema, y se limitó a señalar que dará nueva información sobre el incidente antes de las 21:15 GMT.
Google Chat forma parte de Google Workspace, el conjunto de aplicaciones de productividad y comunicación de la compañía, utilizado por empresas, instituciones y usuarios para intercambiar mensajes.
- La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
- Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
- La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
- El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
- Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida en Córdoba: 'Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico
- Urbanismo tendrá que limpiar dos parcelas residenciales de la antigua Azucarera de Villarrubia contaminadas por compuestos con 'riesgo inadmisible' para la salud
- Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética