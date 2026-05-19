Conan Exiles Enhanced demuestra que todavía queda mucha vida en Las Tierras del Exilio

‘Conan Exiles’ cumple ocho años y lo celebra por todo lo alto a través de ‘Enhanced’, una actualización gratuita que mejora notablemente el formato de supervivencia de Funcom, en parte, gracias a la potencia de Unreal Engine 5. Para poner algo de contexto, esta nueva versión está disponible en Steam desde el 5 de mayo y mantiene intacta la base del título ambientado en el universo de Robert E. Howard, aunque cambia su aspecto, rendimiento y varios aspectos relacionados con el funcionamiento general de la experiencia.

Ocho años en Las Tierras del Exilio

La actualización coincide con el octavo aniversario del juego y funciona como gesto de agradecimiento a los jugadores que han seguido poblando las Tierras del Exilio desde 2018. Como respuesta, la llegada de ‘Enhanced’ ha reactivado la presencia de ‘Conan Exiles’ en Steam, con cantidades de jugadores simultáneos muy por encima de las previas a la actualización.

Conan Exiles Enhanced / .

El paso a Unreal Engine 5 es lo primero que entra por los ojos en ‘Conan Exiles Enhanced’ y en cuanto vuelves a pisar las Tierras del Exilio, percibes una iluminación más natural, escenarios con más detalle, vegetación densa y cuidados efectos ambientales. Al mismo tiempo, las zonas desérticas ganan presencia gracias a una luz más natural, mientras que en las áreas selváticas y húmedas también se puede apreciar una mayor cantidad de detalles. Todo esto se remata con ríos, oasis y costas que reflejan mejor el entorno y responden de forma convincente al paso de jugadores y enemigos. Aun así, sigue siendo el mismo juego en el fondo, porque Funcom no ha querido rehacerlo de arriba abajo, sino actualizarlo por dentro y por fuera para que aguante mejor el paso del tiempo.

Mejor rendimiento y menos espacio en disco

Además del apartado gráfico, el estudio noruego también ha revisado la optimización general del juego para intentar mantener 60 FPS o más en la mayoría de equipos actuales, ya sea en los modos Low, Medium, High y Ultra o en Steam Deck.

La diferencia se aprecia al compararlo con los problemas de rendimiento que arrastró el juego durante sus primeros años, especialmente en servidores muy cargados por grandes construcciones, ciudades levantadas por jugadores o bases de gran tamaño. ‘Enhanced’ no lo arregla todo por arte de magia, pero sí parece dejar una experiencia más estable. La actualización también mejora los tiempos de carga, estabilidad general y el comportamiento en Steam Deck, que ahora cuenta con soporte específico. A esto se suma una reducción importante del tamaño de instalación, que pasa de unos 120 GB a 68 GB, un recorte considerable para aquellos que viven con el almacenamiento al límite.

Conan Exiles Enhanced / .

Dos mapas unidos en una misma partida

La integración de mapas también gana espacio en ‘Conan Exiles Enhanced’, ya que Las Tierras del Exilio e ‘Isle of Siptah’ pueden convivir por primera vez en una misma partida si el jugador tiene acceso a la expansión. Hasta ahora, jugar en Siptah obligaba a separar ese contenido del mapa principal y llevar el progreso por otra vía, pero con esta actualización los jugadores pueden viajar entre Las Tierras del Exilio e ‘Isle of Siptah’ usando el mismo personaje, sin empezar una partida aparte y, en el multijugador, en servidores capaces de alojar ambos mapas al mismo tiempo. El resultado amplía el mundo y hace que funcione como una prolongación natural de la aventura principal, algo que parte de los jugadores llevaba tiempo reclamando.

Nueva interfaz y mejoras de uso

Aunque la actualización aplica mejoras técnicas importantes, Funcom ha dejado patente su intención de no convertir ‘Conan Exiles’ en otro juego ni darle la vuelta de arriba abajo, sino ponerlo al día manteniendo intactos la supervivencia, combate, construcción y la progresión de siempre. La interfaz también recibe una revisión importante, con menús, mapa e inventario más claros, además de mejoras en la construcción, la fabricación y gestión de objetos para que las tareas habituales resulten menos farragosas.

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Video de YouTube sobre un tema interesante.

Conclusiones

‘Enhanced’ pretende dar una razón para volver a los antiguos jugadores y al mismo tiempo, abrir una entrada más amable para quienes nunca se habían acercado a ‘Conan Exiles’, ya que los nuevos usuarios encontrarán una versión más pulida, vistosa y más cómoda, sin tener que tragarse parte de los problemas que acompañaron al juego en sus primeros años. La actualización no rehace el sistema de juego ni cambia su estructura, pero logra que el mundo de Conan recupere fuerza y atractivo en pleno 2026. Por ahora, solo está disponible en Steam, aunque Funcom e Inflexion no descartan llevarla más adelante a Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox y PlayStation.