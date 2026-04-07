Guía de Coleccionismo de Secretos de Strixhaven y el Arte de la Magia Académica

Presta atención, porque el regreso a la Universidad de Strixhaven trae algo más que nuevos hechizos y viejas rivalidades entre facultades, ya que también llega con una propuesta de coleccionismo para el jugador que busca cartas especiales, tratamientos foil poco habituales y piezas muy valoradas entre los aficionados a Magic. Es decir, con la llegada de 'Secretos de Strixhaven' prevista para el 24 de abril de 2026, Wizards of the Coast plantea una colección en la que conviven marcos retro, versiones japonesas de Mystical Archive, cartas sin borde y una edición seriada llamada a convertirse en una de las más cotizadas del set.

Si buscas una pieza destacada para tu mazo de Commander o simplemente quieres poseer un fragmento de la historia de Magic, estos son los aspectos principales que debes conocer sobre esta colección.

La pieza más buscada es Emeritus of Ideation

El gran reclamo de los sobres de coleccionista en esta edición es, sin duda, el Emeritus of Ideation, que ya destaca desde su presentación visual. La colección reúne una ilustración de Mark Poole, uno de los artistas más reconocidos del juego, un marco retro que evoca los inicios de Magic y un tratamiento double rainbow foil para las versiones seriadas. Existen solo 500 copias de esta carta, cada una con su número grabado.

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Es importante recordar que estas versiones solo se pueden encontrar en los sobres de coleccionista y, aunque pueden aparecer en sobres de cualquier idioma, el texto siempre estará en inglés. Se trata de una de las piezas más escasas de la colección.

El retorno de Mystical Archive y el tratamiento foil de pergamino plateado

‘Secretos de Strixhaven’ recupera Mystical Archive, presente en los sobres de juego y de coleccionista. Cada sobre de juego que no esté en japonés incluye al menos una carta de Mystical Archive, mientras que cada sobre de coleccionista incorpora tres. Ahí aparecen hechizos míticos de Magic como Fuerza de voluntad, Temblores subterráneos o Tutor vampírico.

Además, cada carta de Mystical Archive también contará con una versión especial en japonés con ilustración alternativa y marco temático. Estas versiones aparecen en los sobres de juego en japonés y en los sobres de coleccionista de cualquier idioma, siempre con el texto en japonés.

Además, en los sobres de coleccionista de todos los idiomas podrás encontrar cartas en japonés de Mystical Archive foil de pergamino plateado, un tratamiento que ofrece una luminiscencia metálica que simula el reflejo de la tinta sobre el papel antiguo.

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Planeswalkers, dragones y tierras sin borde

Para rendir homenaje a los profesores, los dragones fundadores y los lugares más emblemáticos de Strixhaven, se ha creado una nueva selección de cartas sin borde. Los Dragones Ancianos sin borde figuran entre las cartas más vistosas para Commander, ya que combinan la historia de Strixhaven con ilustraciones muy llamativas. Los planeswalkers y las tierras raras sin borde completan esta selección de cartas especiales.

Regresan los Invitados especiales

La serie Invitados especiales también estará presente en 'Secretos de Strixhaven'. Se trata de reimpresiones de cartas llegadas de distintos puntos del Multiverso, reinterpretadas con arte y ambientación inspirados en las asignaturas de la universidad. Las versiones no foil podrán encontrarse en sobres de juego. Las foil tradicionales quedarán reservadas a los sobres de coleccionista.

Para tener claro el contenido de cada formato, es fundamental entender qué incluye cada producto.

Sobres de coleccionista: Son el atajo directo hacia las rarezas. Cada sobre contiene 15 cartas de la colección e incluye 4 comunes foil tradicional, 3 infrecuentes foil tradicional, 2 infrecuentes de Mystical Archive, 1 tierra de hechicería foil tradicional, 1 rara o rara mítica foil tradicional, 1 rara o rara mítica no foil de Commander, 1 rara o rara mítica no foil de Diversión en Sobres, 1 rara o rara mítica de Mystical Archive y 1 rara o rara mítica foil de Diversión en Sobres. Es el único lugar donde pueden aparecer las cartas seriadas y el tratamiento foil de pergamino plateado.

Mazos de Commander: Cada una de las cinco facultades recibe un mazo temático de 100 cartas, incluyendo un Commander principal foil tradicional con ilustración sin borde y un Commander destacado foil tradicional con ilustración sin borde.

Codex Bundle: Una novedad para esta colección. Disponible a partir del 15 de mayo, este paquete incluye una caja guardacartas, 6 sobres de juego, 2 sobres de coleccionista, 20 tierras básicas foil tradicionales, 2 cartas promocionales foil tradicional del Codex Bundle, 2 tarjetas de referencia y 1 contador de vidas Spindown sobredimensionado.

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Junto a estos formatos también estarán disponibles los sobres de juego habituales, los bundles, mazos temáticos de 60 cartas, Draft Night, los packs de presentación y mazos de bienvenida.