El MWC cierra su edición más geopolítica con 105.000 asistentes

Con lluvia, pero sin sabor agridulce. El Mobile World Congress (MWC) se ha despedido este jueves de su 20ª edición en Barcelona con una asistencia total de 105.000 visitantes de 207 países y territorios.

Así lo ha confirmado GSMA, patronal mundial de los operadores de telecomunicaciones y organizadora del evento que, un año más, ha convertido Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat en capital mundial del sector.

El MWC 2026 ha congregado a más de 2.900 expositores de todo el mundo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona que han aprovechado ese escaparate internacional para mostrar sus productos y servicios. Hay cosas que no cambian: la presencia de grandes 'telecos' como China Mobile, AT&T o Telefónica, de fabricantes de móviles como Samsung, Xiaomi o Honor y de gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Meta o Huawei.

El 'stand' del gigante chino Huawei en el Mobile World Congress 2026, en la fira de Hospitalet. / Zowy Voeten / EPC

Esta edición también ha constatado que, en la era de la conectividad global, el MWC es un congreso transversal que va mucho más allá de las redes móviles de última generación (o sea, del 5G), de los smartphones y de la inteligencia artificial. Aunque esas tres ramas acaparan gran parte del protagonismo, la feria también reúne a expertos de todo tipo de industrias cada vez más digitalizadas, desde las finanzas a la salud, pasando por el deporte, la conquista del espacio e incluso la militar.

Edición geopolítica

GSMA se despide así de la edición más geopolítica del MWC. Y no es que haya habido pocas. Aunque en 2022 se enfrentó a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, entonces la guerra no tuvo un impacto significativo en el devenir de la feria. Sin embargo, este año ha sido distinto. Y no solamente por el impredecible conflicto que ha incendiado Oriente Próximo, sino también por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las amenazas comerciales de Estados Unidos a sus aliados europeos —con España en el centro de su diana—, la presencia de empresas de Israel a pesar de su llamada al boicot y de perpetrar un genocidio en Gaza —según dictaminó la ONU— y la erosión global de las relaciones internacionales.

Ese contexto explica que el MWC 2026 haya incrementado un 80% las charlas y sesiones de debate dedicadas a la soberanía tecnológica, un concepto que, aplicado a la Unión Europea, se traduce en la voluntad de que los 27 impulsen su sector digital para reducir su marcada dependencia de los gigantes de Silicon Valley. Bruselas ve esa autonomía estratégica como una urgencia de seguridad nacional.

Protestas frente al MWC denunciando la participación de empresas de Israel en la feria tras perpetrar un genocidio en Gaza. / MANU MITRU / EPC

Aun así, en los pasillos del congreso, la realidad ha ido en otra dirección. Sin ir más lejos, Amazon Web Services (AWS) aprovechó el primer día del MWC para anunciar que duplicará su inversión en España para alcanzar los 33.700 millones de euros y añadirá otros dos centros de datos a los seis que ya tiene en Aragón. El Gobierno "celebró" el acuerdo con un encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y un alto directivo del gigante tecnológico.

4YFN, oportunidad para los emprendedores

El menor número de asistentes no ha sido tan evidente en 4 Years From Now (4YFN), el área para emprendedores, startups e inversores del MWC. Pese a su vocación claramente internacional (participan, según sus organizadores, un millar de empresas de más de 100 países distintos), el ecosistema catalán y español tienen mucho peso, y eso ha hecho que la falta de público procedente de Oriente Medio y ciertos países de Asia solo se note en algún que otro stand desierto o en la ausencia del presidente de 4YFN, el israelí Yosi Vardi, que no ha podido volar hasta Barcelona.

Como prometió Pere Duran, director de este salón, en una entrevista con EL PERIÓDICO, el denominador común este año ha sido la IA. Lo ha sido en las ediciones anteriores, pero más como tema de discusión que como tecnología base de las startups. Este año, en cambio, han predominado las soluciones basadas en ella.

En cualquier caso, en estos dos pabellones dedicados al emprendimiento lo más importante es conectar con posibles socios e inversores. "Hay que estar", resume una emprendedora que cuenta como su última ronda de inversión se empezó a gestar gracias a un encuentro de este tipo. "Nos ha dado una proyección espectacular", celebra otra startup, que ha contado con una posición privilegiada dentro de la infraestructura de Acció (Generalitat de Catalunya). "Y que estás a cuatro pasos del Mobile: yo me meto en las conferencias, espero a que baje el ponente que me interesa y aprovecho para robarle 5 minutos y presentarme", admite otro directivo de una startup en crecimiento.

L´Hospitalet de Llobregat. 02/03/2026 Sociedad. 4YFN. Ambiente en la zona de Startups. Ambiente el primer dia de el Mobile World Congress 2026 en la fira de Hospitalet. Foto: Zowy Voeten / El Periódico. / Zowy Voeten / EPC

Todas ellas vienen bajo el ala de organizaciones empresariales, universidades o por haber quedado semifinalistas en los Premios 4YFN 2026, con lo que la inversión hecha para participar es mínima. De ahí que lo vean todo ventajas. Todas confían que por lo menos algunas de las tarjetas intercambiadas terminen en acuerdos cerrados.

Noticias relacionadas

Por el camino, lo que ya han ayudado a demostrar es el buen estado de salud del ecosistema emprendedor de Barcelona. En este sentido, el 'The Spanish Tech Ecosystem Report 2026' elaborado entre KFund, BBVA Spark, Wayra, Endeavor, SpainCap, GoHub Ventures y Enisa con datos de Dealroom, y presentado en el marco del 4YFN, valora el ecosistema tecnológico barcelonés en 51.000 millones de euros, claro motor para esta industria en España.