"Corrupto": Musk vuelve a cargar contra Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón

Misiones lunares, coches eléctricos, internet satelital y ahora también política aragonesa. No hay tema del que Elon Musk no se atreva a opinar. El hombre más rico del mundo ha vuelto a demostrarlo este lunes al compartir un mensaje con el que carga de nuevo contra Pedro Sánchez tras la dura derrota sufrida por el PSOE en las elecciones de Aragón.

El magnate tecnológico ha hecho saber su opinión al utilizar su perfil en X, red social de su propiedad en la que acumula más de 234 millones de seguidores, para amplificar una crítica al dirigente español.

"Por eso el corrupto gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo las elecciones, rechazado por sus propios votantes, por lo que están importando inmigrantes para mantenerlos en el poder", reza el mensaje de Mike Benz, antiguo empleado del Departamento de Estado, compartido por Musk.

Regularización de migrantes

La denuncia apunta en dos direcciones. Por un lado, al malestar de Musk con el anuncio de que España regularizará de forma extraordinaria el estatus de unas 700.000 personas migrantes. Aunque Felipe González, José María Aznar y José Luís Rodríguez Zapatero ya aplicaron esta medida, para el magnate que lo haga Sánchez es una maniobra para que esos inmigrantes o solicitantes de asilo le voten.

Pedro Sánchez i Pilar Alegría, ahir, en el míting de tancament de campanya del PSOE a l’Aragó. | PABLO IBÁÑEZ / 80

Originario de Sudáfrica, Musk es un promotor habitual del Gran Reemplazo, una conspiración de extrema derecha que alega, sin pruebas, que existe un plan oculto de las "élites" para sustituir a la población autóctona (blanca) por extranjeros (no blancos). También ha avivado recurrentemente el fantasma de la conspiración electoral, tanto en Estados Unidos como fuera.

Golpe a las redes sociales

Por otro lado, el mandamás de Tesla y SpaceX utiliza la derrota del PSOE en Aragón para volver a cargar contra los planes del Gobierno de prohibir las redes sociales entre menores de 16 años y de responsabilizar penalmente a los dueños de las plataformas digitales de los contenidos que publican sus usuarios. De adoptarse, ambas políticas amenazan directamente a Musk. Tanto que el magnate ya cargó la semana pasada contra Sánchez al acusarle de "tirano y traidor al pueblo de España".