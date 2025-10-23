Redes sociales
YouTube incorpora un temporizador para poner un límite diario al 'scroll' infinito de shorts
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro
EP
YouTube ha incorporado a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del 'scroll' infinito.
Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el 'scroll' o la acción de desplazar un vídeo tras otro.
La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido, pero puede quitarse, como informan desde TechCrunch.
Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del 'scroll' infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el 'feed'.
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en el Sector Sur: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una menor en el Sector Sur
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel