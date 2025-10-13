Lanzamientos de videojuegos de la semana: ‘Leyendas Pokémon: Z-A’ y ‘Keeper’ al frente de una nueva ronda de estrenos

Un lunes más, acudimos con ánimos renovados a nuestra cita semanal con las novedades del sector del entretenimiento electrónico, así que rápidamente damos un paseo entre los videojuegos que se lanzarán del 13 al 17 de octubre de 2025 para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, con nombres muy esperados y algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

Lo más destacado de esta semana es el lanzamiento de ‘Leyendas Pokémon: Z-A’, que nos lleva a una Ciudad Luminalia actualizada, con un mundo abierto que combina tramos urbanos con la captura de criaturas. Llega junto a propuestas como ‘Keeper’, una aventura de Double Fine dirigida por Lee Petty; o el rompeladrillos roguelite ‘Ball x Pit’, entre muchos otros. A continuación, tienes la lista completa con plataformas y fechas.

13 de octubre

‘Undusted: Letters from the Past’ (PC)

‘Spindle’ (PC, Switch)

14 de octubre

‘Mohrta’ (PC)

15 de octubre

‘CUFFBUST’ (PC).

‘One Military Camp’ (PS5, Xbox Series).

‘Lords of Ravage’ (PC).

‘Ball x Pit’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

Devolver Digital trae un roguelite de supervivencia que combina rotura de bloques, fusión de bolas y construcción de base. La partida propone oleadas que se “limpian” a base de rebotes mientras recoges recursos para ampliar el asentamiento y reclutar héroes. Se lanza en PS5, Xbox Series, Switch y PC (Steam), con disponibilidad en Game Pass; la versión para Switch 2 llegará más adelante en 2025.

16 de octubre

‘Pax Dei’ (PC)

‘Blood West’ (PS5, Xbox Series)

‘Fellowship’ (PC)

‘Escape From Duckov’ (PC)

‘Sunken Engine’ (PC)

‘Ember Knights (PS5, Xbox Series)

‘Reach’ (PS VR2, Meta Quest -3/3S- PC VR)

‘Pokémon Leyendas ZA’ (Switch, Switch 2)

Tras ‘Leyendas Pokémon: Arceus’, Nintendo y Gamefreak regresan a Kalos con una aventura centrada en Ciudad Luminalia. La historia gira en torno a un plan de reurbanización que crea áreas naturales dentro de la ciudad y toma el Hotel Z como base de operaciones. El recorrido alterna tramos urbanos y áreas abiertas con captura directa a Poké Ball y combates en tiempo real. Se publica en Switch y en Switch 2; pero aquellos que tengan la edición de Switch podrán adquirir un paquete de mejora para la versión de Switch 2.

17 de octubre

‘Lumo 2’ (PS5, Switch, PC)

‘Away From Home’ (PC)

‘KAKU: Ancient Seal’ (PS5, Xbox Series)

‘Keeper’ (PC, Xbox Series)

Aventura en tercera persona de Double Fine, dirigida por Lee Petty, que narra sin diálogos la travesía de un faro “despertado” y su vínculo con un ave. La progresión se apoya en puzles ambientales y pequeñas acciones como iluminar, activar mecanismos y abrir rutas. Disponible desde el primer día en Game Pass (Xbox Series y PC, vía Steam y Microsoft Store).

La semana del Pokémon de barrio

¿Qué te parecen los juegos que están pendientes de estreno esta semana como ‘Leyendas Pokémon: Z-A’, ‘Ball x Pit’, ‘Blood West’ y ‘Keeper’? ¿Tienes preferencias con alguno o quizá con más de uno? En todo caso, la próxima semana volveremos con más novedades y recomendaciones para seguir disfrutando de nuestras pasiones virtuales.