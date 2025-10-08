Google activa el 'Modo IA' en España, una transformación de su buscador que puede alterar Internet

Desde su fundación en 1998, Google ha sido la puerta de Internet. Su buscador ha sido una ventana para que miles de millones de usuarios de todo el mundo puedan acceder a una lista de enlaces con información, un modelo que ha convertido al gigante tecnológico en un imperio indispensable para entender la revolución digital. Ahora, su popular motor de búsquedas experimentará su transformación más profunda en casi tres décadas al integrar lo que han llamado el 'Modo IA', un resumen de la red generado por sus algoritmos que puede alterar la web tal y como la conocemos.

A partir de este miércoles, los usuarios de España podrán ver cómo en la parte superior de la página del buscador, entre las pestañas "Imágenes" y "Noticias", aparece un nuevo botón que ofrecerá una respuesta "ágil y detallada" a sus consultas. Si se activa esa opción, los enlaces dejarán de tener el protagonismo y quedarán relegados a un espacio lateral. En el centro de la pantalla habrá un breve resumen generado por Gemini, el modelo de inteligencia artificial generativa de la compañía, que puede incluir texto, imágenes e incluso una tabla de comparaciones.

Esta función ya estaba disponible en más de un centenar de países como Estados Unidos, pero desde hoy también se despliega progresivamente a cerca de 50 nuevos territorios y en 36 nuevos idiomas. Con esta estrategia, Google responde a la creciente presión que ChatGPT ha traído a Silicon Valley. Desde su lanzamiento hace casi tres años, el chatbot desarrollado por OpenAI ha desencadenado un frenesí de inversiones y una voraz competición en la industria tecnológica por incrustar IA en casi todos los servicios digitales.

Cambio trascendental

El nuevo buscador se parece más a una conversa con asistentes como ChatGPT, Perplexity o Copilot, de Microsoft, que al Google de toda la vida. Así, el 'Modo IA' permite a los usuarios lanzar preguntas más complejas, repreguntar, pedir ejemplos o hacer comparativas. Si pides al buscador cómo preparar un café te especificará punto a punto los diferentes tipos de métodos y podrá elaborar una tabla para que sea más fácil de entender. Además, el nuevo motor de búsqueda con IA es multimodal, lo que permite al usuario hacer preguntas mediante voz o compartir una imagen y pedir al sistema que te resuelva una duda sobre lo que aparece en ella.

El cambio de Google no solo es histórico, sino también trascendental. La adopción del 'Modo IA', que no se implementará de forma completa hasta dentro de una semana, altera un modelo tradicional del que dependen todo tipo de particulares y empresas —especialmente medios de comunicación— para ser vistos, vender publicidad y, en definitiva, para ganar dinero. En el último año de experimentación, la integración de la IA en el buscador de Google ha aumentado un 49% las impresiones de búsqueda, pero los clics en sitios web han retrocedido un 30%, según un estudio. La pérdida de tráfico web puede tener consecuencias devastadoras para el sector digital que necesita a Google a la vez que consolida el poder del gigante de Mountain View.