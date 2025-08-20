Móviles
Google presenta la serie Pixel 10: inteligencia artificial, cámara de nueva generación y el chip Tensor G5 como valores destacados
Los Pixel llegan con avances en diseño, fotografía y rendimiento, consolidando a la IA como núcleo de la experiencia móvil
El ecosistema de novedades aporta también nuevos auriculares y la cuarta generación del reloj de la firma
La presentación se podrá ver en directo en el canal Made by Google a las 19 horas de hoy
Pilar Enériz
Google anuncia una notable revolución en la evolución de sus dispositivos con la presentación de la serie Pixel 10 de smartphones, en la que la inteligencia artificial desempeña un papel central. Los nuevos teléfonos no solo apuestan por un diseño más refinado y materiales de alta resistencia, sino que también estrenan el procesador Tensor G5, el primero de la compañía en alcanzar un salto del 60% en potencia para IA respecto a la generación anterior.
La IA, en el centro de la experiencia Pixel
Entre las novedades más destacadas figura Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, que ahora está profundamente integrado en el sistema. Funciones como Gemini Live permiten enriquecer las conversaciones al compartir contenido en tiempo real o asistir en la elaboración de mensajes y creaciones. En los Pixel 10 Pro, los usuarios tendrán además un año de acceso al plan Google AI Pro, una suscripción que amplía las posibilidades creativas y productivas del dispositivo.
Fotografía inteligente y asistida
La cámara, uno de los pilares históricos de la gama Pixel, refuerza su protagonismo con nuevas funciones. Entre ellas destaca Mejor Versión Automática, que combina varias tomas de una misma escena para reconstruir la imagen más precisa, y el Asistente de Cámara, capaz de sugerir ángulos o modos en función del entorno. La incorporación del procesador Tensor G5 introduce mejoras en el Zoom con Resolución Pro y la traducción instantánea de textos dentro de imágenes o vídeos, marcando un salto en la convergencia entre fotografía y productividad.
Pantallas brillantes y diseño robusto
Los Pixel 10 llegan con un diseño refinado, resistencia IP68 al agua y polvo, y pantallas que alcanzan un brillo máximo de 3300 nits, garantizando visibilidad incluso bajo luz solar intensa. En el terreno del soporte, Google asegura siete años de actualizaciones de software y seguridad, reforzando su apuesta por la durabilidad de sus dispositivos.
La compañía también estrena Pixelsnap, un sistema magnético que hace posible una carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W y habilita el uso de accesorios modulares compatibles, simplificando la personalización sin comprometer la estética.
Transición sin fricciones
Google ha puesto especial atención en la primera experiencia con el dispositivo: ahora, el cambio de teléfono incluye un asistente que guía en la transferencia de datos y ofrece recomendaciones para familiarizarse con las funciones clave del Pixel 10.
Ecosistema ampliado: reloj y auriculares
Aunque la nueva serie Pixel 10 lidera la presentación, Google también ha dado a conocer dos productos que refuerzan su ecosistema. El Pixel Watch 4 destaca por integrar funciones avanzadas de salud y seguridad, como la detección de pérdida de pulso y comunicación de emergencia por satélite. Además, estrena pantalla Actua 360 con un brillo de hasta 3000 nits y autonomía de 40 horas en el modelo de 45 mm.
Por su parte, los Pixel Buds 2a llevan por primera vez a la gama A-Series la Cancelación de Ruido Activa, junto con un diseño ultraligero y resistencia al sudor. Con el chip Tensor A1, ofrecen una mayor eficiencia en llamadas y permiten interacción fluida con Gemini.
Una nueva etapa en el hardware de Google
La llegada de los Pixel 10 confirma la estrategia de Google de situar la inteligencia artificial en el centro de su ecosistema. Con un teléfono que combina fotografía avanzada, potencia en IA, soporte de largo plazo y un ecosistema en expansión, la compañía busca consolidarse entre las opciones más innovadoras del mercado de gama alta.
Precios
Los teléfonos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL estarán disponibles en preventa a partir de hoy 20 de agosto en los diferentes canales de distribución. Llegarán a los puntos de venta online y físicos a partir del 28 de agosto.
Pixel 10 (128 GB): 899 €
Pixel 10 Pro (128 GB): 1.099 €
Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.299 €
El Pixel Watch 4, disponible a partir del 9 de octubre en versión Wi-Fi (41 mm desde 399 € y 45 mm desde 499 €) y en versión LTE (41 mm desde 449 € y 45 mm desde 549 €).
Los nuevos Pixel Buds 2a estarán disponibles a partir del 9 de octubre, desde 149 €.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido en Córdoba desde este domingo
- Sporting-Córdoba CF: Álvaro Moreno, el árbitro del partido, con unos precedentes aciagos para el equipo blanquiverde