VCT EMEA Semana 4: Heretics se la juega por el liderato, KOI y GIANTX dicen adiós

Recta final en la temporada regular del VCT EMEA 2025, y la cosa se pone seria. Con solo una semana por delante, los equipos españoles ya viven realidades muy distintas: mientras KOI y GIANTX se despiden de los playoffs, Team Heretics mantiene su racha impecable y se jugará el liderato del Grupo A ante FNATIC.

Fuera de la pelea

No ha sido una buena semana para KOI ni para GIANTX. El equipo de KOI no logró frenar a Team Liquid y acabó perdiendo 0-2. Con un balance de 0-4, los de Movistar ya no tienen opciones matemáticas de avanzar. Las rondas decisivas se les siguen atragantando y, ante un rival como Liquid, no hubo margen para errores.

Por su parte, GIANTX ya llegaba a la jornada sabiendo que estaba fuera de la lucha por Toronto, pero sacó algo de chispa en su partido frente a FNATIC. Con dos jugadores de su filial en el quinteto inicial, lograron plantar cara y forzar un tercer mapa. No es mucho consuelo, pero sí una buena noticia pensando en la reconstrucción del equipo de cara al futuro.

Heretics sigue invicto

Todo lo contrario vive Team Heretics, que no ha perdido ni un solo encuentro y se consolida como una de las grandes potencias del torneo. MiniBoo volvió a brillar con fuerza y protagonizó una actuación impecable junto a Wo0t en una composición de doble duelista que está funcionando de maravilla.

La victoria de esta semana deja a Heretics empatado en la cima del Grupo A junto a FNATIC (ambos con 4-0), y lo mejor es que se enfrentan directamente en la última jornada. El que gane se quedará con el primer puesto del grupo.

VCT EMEA Semana 4 / .

Cruces de playoffs

En el Grupo A, ya tenemos a los cuatro clasificados: FNATIC, Heretics, Vitality y NAVI. Pero aún queda por decidir en qué posición terminarán, lo que influirá directamente en los cruces de la fase eliminatoria. Todo está tan ajustado que un resultado puede cambiarlo todo.

La situación es muy parecida en el Grupo B. KOI y Gentle Mates están fuera, pero Team Liquid, FUT Esports y BBL Esports están empatados con tres victorias y una derrota. Solo Karmine Corp mantiene alguna opción, aunque necesita una carambola para colarse entre los tres primeros.

Clasificación actual

Grupo A

FNATIC (4-0)

Team Heretics (4-0)

Team Vitality (2-2)

NAVI (2-2)

GIANTX (0-4)

APEKS (0-4)

Grupo B

Team Liquid (3-1)

FUT Esports (3-1)

BBL Esports (3-1)

Karmine Corp (2-2)

Gentle Mates (1-3)

Movistar KOI (0-4)

Lo que viene esta semana

BBL Esports vs FUT Esports – 23 de abril, 17:00

GIANTX vs APEKS – 23 de abril, 20:00

Gentle Mates vs KOI – 24 de abril, 17:00

Vitality vs NAVI – 24 de abril, 20:00

Team Liquid vs Karmine Corp – 25 de abril, 17:00

FNATIC vs Heretics – 25 de abril, 20:00

Con los puestos de playoffs prácticamente definidos, solo queda por decidir quién entra pisando fuerte y quién lo hace por los pelos. Heretics y FNATIC lucharán por el trono del Grupo A, mientras que KOI y GIANTX deberán volver a empezar, con la vista puesta en el futuro. Recuerda que puedes seguir todos los partidos en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de ‘Valorant’ España.