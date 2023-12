El gigante mediático alemán Axel Springer ha llegado a un pionero acuerdo con OpenAI, la creadora de ChatGPT, para que el famoso chatbot de inteligencia artificial (IA) pueda entrenarse con los contenidos de sus medios de comunicación y ofrecer resúmenes de sus noticias.

La asociación entre ambas compañías permitirá que ChatGPT pueda responder a las preguntas de sus usuarios con información obtenida de cabeceras como Politico, Business Insider, Bild o Die Welt. Eso incluirá desde los artículos de última hora hasta aquellos únicamente disponibles para subscriptores, que tendrán una "posición favorable" en los resultados de búsqueda. Además, los resúmenes del chatbot también citarán la autoría de esas noticias y ofrecerán un enlace a su web.

"Esto supone un paso importante en el compromiso de ambas empresas de aprovechar la IA para mejorar las experiencias de contenido y crear nuevas oportunidades financieras que apoyen un futuro sostenible para el periodismo", han asegurado Axel Springer y OpenAI en un comunicado conjunto. Por ahora, se desconocen las condiciones económicas de un acuerdo que será plurianual.

Más tráfico e ingresos

Con esta estrategia, el grupo editorial teutón pretende impulsar el tráfico digital a sus medios, captar a nuevos lectores y aumentar las subscripciones para ampliar su fuente de ingresos, según han informado fuentes internas a Reuters. Sus contenidos empezarán a estar disponibles en ChatGPT durante los primeros tres meses de 2024. Además, OpenAI ayudará en el despliegue de IA en las redacciones de Axel Springer.

A cambio, la emergente 'startup' financiada por Microsoft obtendrá de forma lícita una gran cantidad de datos periodísticos con los que entrenar sus modelos de lenguaje, la tecnología que permite al chatbot interaccionar con los usuarios, responder a sus cuestiones y generar todo tipo de texto verosímil. Sin embargo, también produce contenidos falsos o con errores.

De tendencia conservadora, Axel Springer es uno de los conglomerados mediáticos más poderosos de Europa. Fundado en 1946, los dos buques insignia de la casa alemana han sido el tabloide sensacionalista Bild, el de mayor tirada diaria del continente, y el diario generalista Die Welt. En 2021 sumó a su lista de cabeceras el reputado semanario Politico y la web de noticias empresariales Business Insider. Fue entonces cuando su consejero delegado, Mathias Döpfner, advirtió a sus empleados que debían apoyar el derecho a existir del Estado de Israel, la economía de libre mercado y una Europa unida. Los que no acaten "no deben trabajar para Axel Springer, está claro", explicó a The Wall Street Journal.

El acuerdo entre Axel Springer y OpenAI sienta las bases para una disrupción del sector periodístico. Hasta ahora, grandes medios de comunicación como The New York Times, CNN, The Washington Post, Reuters o The Guardian habían optado por bloquear el acceso de ChatGPT a sus contenidos alegando una violación de su propiedad intelectual. Varios autores ya han denunciado a OpenAI, acusando a la compañía de 'alimentar' el chatbot con sus obras sin su consentimiento, vulnerando así sus derechos de autor.

Esa nueva alianza no es exclusiva, así que podría ser la primera piedra de un giro en el sector, cuyo modelo de negocio está en crisis desde la irrupción de internet. En julio, OpenAI llegó a un pacto para acceder a los contenidos de la agencia de noticias Associated Press. El gigante mediático y de entretenimiento News Corp, fundado por el magnate Rupert Murdoch, está en "conversaciones avanzadas" para cerrar un acuerdo similar.

