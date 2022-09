Con la llegada de WhatsApp todos nos sentíamos como en una nube, puesto que por primera vez en la historia nos podíamos comunicar sin restricciones ni preocuparnos por las tarifas de las operadoras.

Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo intrusiva que es la app, de forma que sus desarrolladores han ido corrigiendo problemas, aunque de manera mucho más lenta que en otras aplicaciones similares como Telegram.

Una de estas correcciones fue la posibilidad de enviar fotos y vídeos que se “autodestruían”, es decir, que cuando el destinatario los veía desaparecían, pero en el caso de las imágenes era muy sencillo conservarlas haciendo una captura de pantalla.

En un futuro no se podrán capturar los envíos de visualización única

Ahora mismo esta función ya la tienen aquellos que han instalado WhatsApp Beta, una app gemela en la que se prueban primero las novedades antes de lanzarlas a la aplicación que todo el mundo lleva en su teléfono.

Gracias a esta función ya no se van a poder hacer capturas de pantalla de las fotos y vídeos de visualización única, de manera que se avanza un poco más en la protección de los datos que enviamos a nuestros amigos, conocidos y familiares.

Es cierto que se puede hacer una foto con otro teléfono, pero no siempre lo tenemos a mano y la idea es ponerlo algo más difícil, de forma que los deseos de aquellos que no quieren que sus archivos se compartan se respeten.

Tardará un poco en llegarnos a todos

Esta opción tardará un tiempo en llegarnos a los que tenemos al app “normal”, pero solo es cuestión de semanas que se empiece a implementar, posiblemente en unos pocos smartphones al principio.

Eso sí, en caso de querer probarla, ahora mismo no vamos a poder, ya que el programa de WhatsApp Beta no acepta a más personas, de forma que si no instalamos la app hace un tiempo, por el momento tendremos que esperar a recibir las novedades.