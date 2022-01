Bizum ha sido una herramienta que ha llegado para quedarse. Es uno de los métodos de pago estrella y que ha sustituido en muchos casos al pago con dinero en físico. Sin embargo, en ocasiones supone un riesgo para el usuario, ya que surgen timos, como la última estafa conocida como la de "los dos céntimos".

La nueva estafa en Bizum

Y es que, uno de los principales problemas que tiene Bizum es que no se pueden cancelar las transferencias una vez realizadas. Este es el causante de multitud de timos a través de páginas de compraventa de productos. De hecho, la Policía Local ha compartido en Facebook un intento de engaño utilizando este método.

Y es que, el problema surge cuando no se trata de un vendedor, sino de un comprador, por lo que es él el que tiene que mandar el dinero, no recibirlo. No obstante, mediante diversas tácticas intenta confundir al vendedor. En el ejemplo que se muestra, el comprador dice que va a enviarle una señal para hacer la reserva, aunque se persigue lo contrario. Lo que ocurre es que el vendedor recibe una solicitud de envío de 500 euros al estafador acompañado del concepto "pagar 0,02€".

Según la Policía Local, este mensaje no tiene nada que ver con la compra en sí y que valida la cantidad de dinero que se envía. De hecho, en el vídeo, se observa cómo el estafador cuelga al ver que no va a lograr su objetivo.