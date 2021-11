WhatsApp dice adiós. Pero no temporalmente como ha hizo el pasado lunes 4 de octubre con la caída de sus servidores a nivel mundial. Hay otros teléfonos móviles de los que se despide para siempre, puesto que la red social dejarán de recibir actualizaciones desde el 1 de noviembre y, según lo previsto, dejará de funcionar en ellos próximamente.

En concreto se trata de 53 modelos de teléfonos móviles de diferentes marcas. Además, no están exentos de este apagón de WhatsApp las grandes marcas, ya que en el listado hay dispositivos de Apple, Samsung o LG entre otros.

¿Por qué dejará de actualizarse WhatsApp en ellos?

Para encontrar la causa de esto hay que acudir al sistema operativo. El sistema operativo es, muy a grandes rasgos, un conjunto de programas que permite la ejecución de aplicaciones en el teléfono. Cuando este queda obsoleto, normalmente porque el fabricante deja de darle soporte, al seguir las aplicaciones actualizándose, llega un punto en el que esas versiones del sistema no soportan o no pueden abrir esas aplicaciones. Es esto lo que está ocurriendo, no solo con WhatsApp. también con otras redes sociales como Facebook o Instagram.

Listado de teléfonos móviles

LG

Best L2 II

Best L3 II

Best L4 II

Best L5 II

Best L7 II

Lucid 2

Optimus 4X HD

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L4 II Dual

Optimus F5

Optimus F6, Enact

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus L5

Optimus L5 Dual

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus Nitro HD

Samsung

Galaxy Ace 2

Galaxy Core

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Xcover 2

Sony

Grand X Quad V987

Grand Memo

ZTE V956

Huawei

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend D2

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend P1 S

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

Otros