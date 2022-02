El consumo de bebidas no solo afecta al peso, también a otros factores como el colesterol. Hay bebidas que, sin darnos cuenta, aumentan el colesterol en nuestro cuerpo, sean estas alcohólicas o no. Te contamos cuáles son:

Las bebidas que aumentan el colesterol

Según la Fundación Española del Corazón, los niveles de colesterol para una persona sana, debería estar por debajo de los 200 mg/dl. También advierte que el colesterol alto es un problema que afecta a muchos ciudadanos en España.

De hecho, la fundación estima que la mitad de los españoles tienen el colesterol en niveles altos. De hecho, representa aproximadamente un cuarto de las muertes causadas por enfermedades cardiovasculares. Así pues, estas son las bebidas que aumentan el colesterol y que seguramente no sepas que lo hacen:

Algunos tipos de café

Esta es una bebida que mucha gente toma todos los días, independientemente del momento del año. Y es que algunos tipos de café pueden aumentar los niveles de colesterol.

Para saber cuáles son, hay que mirar los compuestos, ya que, si cuenta con cafestol, que favorece el aumento de este problema. Se encuentra principalmente en el café hervido y en el expreso. Para eliminarlo basta con colocar filtros de papel.

Bebidas alcohólicas

Por supuesto, las bebidas alcohólicas no podían faltar en esta lista. Las grandes protagonistas de las comidas y cenas navideñas, también aumentan los niveles de colesterol en sangre. La Fundación Española del Corazón destaca entre ellas los cócteles y las bebidas alcohólicas que van acompañadas de refrescos.

Batidos

Muy populares entre los más pequeños pero, pese a su sabor dulce, son un gran problema para el colesterol. Al contener gran cantidad de grasas saturadas, esto favorece el auge del colesterol "malo", concretamente el del tipo LDL.

Refrescos

No podían faltar en esta lista, los refrescos y los distintos tipos de bebidas azucaradas aumentan exponencialmente los niveles de colesterol en sangre, incluso aunque se tomen en pequeñas cantidades, De hecho, un estudio de la Journal of the American Heart Association concluyó que todas las personas que tomaban una o más bebidas azucaradas o refrescos al día tenían niveles de colesterol altos.