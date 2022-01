El aceite de oliva es un producto imprescindible en todas las casas de España. Sin embargo, a todos nos ha pasado que guardamos una botellita de aceite en la despensa y, cuando nos queremos acordar, se le ha pasado la fecha de consumo preferente. Ante esto surge la siguiente duda, ¿caduca el aceite de oliva? Y más concretamente, ¿se puede tomar caducado? Te lo desvelamos.

¿Caduca el aceite de oliva?

Y es que, como se ha señalado anteriormente, en los envases de aceite de oliva viene fecha de consumo preferente, no de caducidad. A partir de la fecha señalada el producto comienza a cambiar de sabor, olor o perder palatabilidad, sin embargo, no representa ningún riesgo para la salud.

No obstante, según la cooperativa de aceite Coosur, el aceite de oliva nunca caduca. Ello no implica que el producto no se encuentre al 100% de su calidad durante todo el tiempo, de hecho, pierde determinadas propiedades y algo de sabor.

Desde la cooperativa señalan que, almacenar el aceite durante mucho tiempo no va a perjudicar a la salud del consumidor, aunque sí estará ante un producto de menor calidad, sabor y aromas.

¿Cuánto tiempo debemos guardarlo?

En cuanto a la fecha de conservación óptima, diversos apuntan que el periodo de consumo preferente recomendable es de 9 meses desde que fue envasado.