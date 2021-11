La Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación, entiende que en el contexto actual de España no es necesario administrar de manera inmediata la vacuna contra la covid en los niños de 5 a 11 años, dado el elevado porcentaje de población adulta vacunada.

"No se puede vacunar a los niños en beneficio de la colectividad", ha señalado, en declaraciones a Efe, el presidente del Comité de Bioética de España y miembro de la Ponencia de Vacunas, Federico Montalvo, que recuerda que la covid-19 prácticamente no supone un riesgo para los niños, por lo que la vacuna no es un beneficio real para ellos.

Una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha autorizado la vacuna en este tramo de edad, la Ponencia de Vacunas ha mantenido ya una primera reunión para discutir este asunto. Encuentros que seguirán la próxima semana con el fin de elaborar un primer documento que trasladar a la Comisión de Salud Pública, y de ahí al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Para Montalvo, no hay ninguna urgencia para administrar la vacuna a los menores de 11 años.

Este experto admite que en otro país con "un parón" en la vacunación puede plantearse como necesidad pero, hoy por hoy, tal y como está España, con casi un cien por cien de vacunados entre la población diana, "vacunar a los niños no sería necesario".

No es recomendable

"Hay que esperar", dice Montalvo. "No se trata de una enfermedad que afecte especialmente a los niños, todo lo contrario. Puede que sea bueno vacunarles pero hay que ir viendo, tal y como va la estrategia de vacunación no hay que tomar una decisión ya, es más conveniente esperar".

Preguntado por la vacunación de menores de 11 años en otros países, Montalvo ha recordado que, por ejemplo, Estados Unidos "no tiene nada que ver con España ya que cuenta con una población enorme que no se vacuna. Tienen un grave problema".

Admite este experto que todo puede cambiar en unos días, pero en este momento la vacuna no es recomendable para los niños "porque los beneficios no están claros y el riesgo es mínimo, prácticamente cero".

Tras hacer pública la EMA la autorización, el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) recomendó la vacunación en este grupo de edad para no "privar" a la población infantil de los beneficios de la vacuna contra la covid-19.

Algunas comunidades también se han mostrado proclives por considerar seguras las vacunas y tener este grupo de edad la incidencia acumulada a 14 días más alta, 252 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos de Sanidad.