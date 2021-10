Si hablamos de salud, ¿en qué estado se encuentra FEPAMIC?

Después de 33 años nos encontramos en plenitud de vida. Llenos de energía y entusiasmo. Somos conscientes de haber superado una etapa complicada, no solo para FEPAMIC, sino para la sociedad en general. La crisis sanitaria, a nivel de institución, produjo una pausa en algunas de nuestras acciones, pero el motor, las personas, se mantuvo intacto. Esta situación reforzó más si cabe la convicción de proyectar el sentimiento de unión y fortalecer los lazos que ya de por si eran fuertes. Una vez superada la situación más difícil, continuamos día a día trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Tenemos personal muy cualificado que nos hace ser referente

Salud y FEPAMIC son dos términos que van de la mano, ¿qué relación guardan realmente?

Nuestro colectivo, por sus características inherentes, debe velar por su salud bajo unos mínimos. No obstante, esto es intrínseco para cualquier persona. Tenga o no discapacidad. Las personas con discapacidad no son un problema, sino parte de la solución. Durante años hemos sufrido el estigma de personas enfermas y no es así. Nuestras capacidades y competencias son, mínimo, las mismas que las de cualquier otra persona. Reivindicamos la igualdad de oportunidades en una sociedad que reclama la participación de todos por igual.

De acuerdo, pero esa reivindicación cómo se traslada a una empresa que busca primar el rendimiento y duda a la hora de contratar a una persona con discapacidad.

Insisto. Tener discapacidad no incapacita a una determinada acción. Quizás necesitemos de herramientas para la adecuación de nuestro puesto de trabajo, pero una vez facilitadas, somos capaces de desarrollarlo igual de bien que otra persona sin discapacidad. Somos autónomos y protagonistas de nuestras propias vidas a través de la formación y el empleo. Si alguien duda, le invitamos a conocer cualesquiera de nuestras instalaciones. Se puede encontrar tanto historias de superación como de capacitación. Tenemos personal altamente cualificado que nos permite situarnos entre las entidades referentes del sector en Andalucía. Cada día más gente confía en FEPAMIC. Esto se traduce, a nivel de salud, a la liberación emocional y a la carga de confianza que un puesto de trabajo proporciona a una persona con discapacidad.

Con una Residencia de Personas Gravemente Afectadas y cuatro unidades de día (Córdoba -2-, Fernán Núñez y Lucena), ¿qué servicios se le presta a la persona usuaria?

Un servicio multidisciplinar que abarca todas sus necesidades: terapia ocupacional, logopedia, psicología, fisioterapia… Cuando una familia confía en FEPAMIC tenemos el compromiso de garantizar el mejor servicio asistencial posible.

Cubrimos todas las necesidades de una persona que forme parte de FEPAMIC

En una entrevista anterior pusieron en valor el departamento de Ajustes de Personal y Social. Dentro de esa área, existe un equipo multidisciplinar. ¿Qué aporta a nivel de salud?

Cubrimos todas las necesidades que requiera una persona que forme parte de FEPAMIC. No solo nos preocupa la conciliación laboral y familiar, sino también las necesidades que su patología presente. Este equipo multidisciplinar, a través de entrevistas individualizadas periódicas, conoce las circunstancias necesarias que formen parte de un apoyo directo y permita cubrir las demandas.

Se ha conmemorado recientemente el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), ¿cómo operan dentro de sus centros sanitarios en este aspecto?

La implicación de numerosos profesionales hace posible el funcionamiento de un servicio enfocado a dar respuesta a las distintas necesidades de las personas con discapacidades graves, especialmente en la Residencia de Personas Gravemente Afectadas de FEPAMIC. En este centro confluyen usuarios con patologías muy diversas: físicas y/o mentales adquiridas, congénitas, genéticas, degenerativas, etc. Eso hace que la intervención también sea muy variada y deba ser adaptada a la casuística de cada persona. Por tanto, hay que intervenir considerando hándicaps añadidos como pueden ser deterioros cognitivos, intelectuales, alteraciones totales o parciales del lenguaje y la comunicación, problemas para la movilidad, deterioro de los apoyos socio-afectivos y/o familiares, y así, otras muchas variables.

¿Puede profundizar un poco más?

El Departamento de Psicología, con cada residente, analiza sus necesidades en cada ámbito de la vida que se considera valorable para alcanzar dicha calidad y ofrece los apoyos que necesiten y estén a su alcance. Trabajamos por su bienestar emocional, la satisfacción y el disfrute vital, preservar la capacidad de decisión, gustos y preferencias, participación social y autodeterminación de los usuarios; líneas de intervención dirigidas a cada uno, en particular, y al conjunto de los usuarios, en general.

La Comisión de Salud de su entidad puso en marcha el pasado mes de septiembre una serie de seminarios de hábitos saludables, ¿en qué consisten y qué fin tienen?

La Comisión de Salud desarrolla el programa de hábitos saludables con el objeto de promover y facilitar, dentro de la población en general y de las personas con discapacidad en particular, la adquisición de estilos de vida saludables y la reducción de comportamientos de riesgo a través de cuatro seminarios. Puede ocurrir que algunas enfermedades o patología deriven en el tiempo en una discapacidad. Por ello, desde septiembre hasta diciembre, el desarrollo de esta actividad versa en la creación de hábitos saludables a través de unos conocimientos básicos para concienciar y educar sobre los beneficios que aporta el consumo consciente y en su defecto de los graves problemas que se derivan del abuso de determinados alimentos y del sedentarismo, así como de conseguir una salud más equilibrada a través del ejercicio físico y las actividades que minimicen el estrés, la exposición a la contaminación y todas aquellas acciones que mejoren la calidad de vida. Los seminarios están abiertos a cualquiera. En ellos, los participantes podrán adquirir conocimientos en Nutrición, Fisioterapia, Medicina ambiental y Actividad Física.

La fisioterapia es uno de sus servicios con mayor presencia y reconocimiento, ¿qué terapias ofrecen? ¿A quiénes van dirigidas?

La fisioterapia en las personas con discapacidad ocupa un lugar muy importante en su atención. No en vano el objetivo de las terapias que se ofrecen va dirigido a promover, mantener y aumentar su calidad de vida en distintos niveles: social, familiar y laboral. Desde el servicio de Fisioterapia ofrecemos tratamiento personalizado e individualizado centrado en la persona. Nuestra especialidad es el tratamiento integral de Neuro-Rehabilitación en el que llevamos más de 35 años trabajando con este perfil de usuario, pero, además, atendemos a pacientes desde las especialidades de osteopatía y cráneo-sacra, fisioterapia traumatológica, circulatoria, osteoarticular etc. Así, nuestro servicio está dirigido a toda la ciudadanía en general que en un momento determinado o bien de manera periódica necesite de tratamiento rehabilitador o fisioterapéutico.

Saborea Mediterránea o el servicio de nutrición y dietética son parte de su cartera. Dentro de las dietas saludables, ¿qué valor presenta la alimentación en una persona con y sin discapacidad?

Una buena alimentación es muy importante para cualquier persona. Es la base para tener un buen estado de salud. En personas con discapacidad este punto cobra una vital importancia, ya que, si bien no vamos a curar ninguna enfermedad o discapacidad, si podemos mejorar su estado de salud, tanto mental como física. También es muy importante adaptar la dieta al tipo de discapacidad, puesto que cada una tiene sus propias peculiaridades. Todo en base a la dieta mediterránea.

Los Objetivos de Desarrollo Saludables hacen referencia al deporte, ¿cómo o de qué manera fomentan el ejercicio físico?

Nuestro compromiso con el deporte y la actividad física es tal que incentivamos a la participación a todas las personas que forman parte de FEPAMIC, ya sean socios, trabajadores o usuarios. Por ello, junto al Club de Atletismo Trotacalles, tenemos previsto, cuando la situación lo permita, iniciar los trámites para el desarrollo de los I Juegos Inclusivos de Córdoba. Previamente, una sesión de atletismo adaptado en las instalaciones de la IMD Fontanar. Un buen reto al que esperamos que el Instituto Municipal de Deportes (IMDECO) se sume.