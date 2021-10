Los superalimentos se han convertido en productos indispensables en nuestra dieta diaria. Y es que, este tipo de productos destacan por tener una serie de cualidades que los hacen muy beneficiosos para nuestro organismo. Muchos de ellos nos ayudan a conseguir algunas metas como mejorar la memoria, adelgazar o dormir mejor. Uno de esos superalimentos y que está en boca de todos es la espirulina.

¿Qué es?

Es un alga que históricamente se ha usado como suplemento nutricional. Esto es debido a que es muy rica en vitaminas, proteínas, minerales y antioxidantes. Al consumirla, nuestro cuerpo metaboliza mejor la glucosa y las grasas, lo que provoca que nos sea más fácil adelgazar, además usando productos naturales y de forma rápida. La espirulina se vende en diferentes formatos, como puede ser en polvo o cápsulas.

Otro de los factores por los que este superalimento ayuda a perder peso, según diversos estudios, es que reduce el apetito, además de bajar el colesterol.

¿Cómo incorporarla a nuestra dieta?

Si queremos que la espirulina ayude a adelgazar, hay que consumir entre 3 y 5 gramos al día. Lo recomendable es tomarla antes de las comidas, para así frenar el apetito. Hay que señalar que en los primeros días puede causar dolor de cabeza, con lo que se recomienda beber mucha agua.

Como todos los superalimentos, este producto de por sí no nos sirve para perder peso, puesto que no es un alimento milagroso. Es cierto que ayuda mucho en esta meta, pero si no se acompaña de ejercicio físico y unos buenos hábitos alimenticios no servirá de nada.